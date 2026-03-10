Какви са рисковете от въоръжаването на кюрдите в Иран?

Това може да има обратен ефект и да помогне на режима в Техеран да задържи обществеността на своя страна. Те са страдали през десетилетията под регионални тирани и многократно са помагали на САЩ. Но това не означава, че е разумно САЩ да вербуват и въоръжават кюрдите срещу иранския режим.

Американски представители са заявили пред пресата, че президентът Тръмп е разговарял с лидерите на кюрдските фракции в Иран и Ирак, въпреки че не е ясно колко помощ им е обещал. Тръмп заяви пред Ройтерс миналата седмица, че ако кюрдите искат да се изправят срещу иранската армия, „мисля, че е чудесно, че искат да направят това, аз бих бил напълно „за“. Но в събота той каза пред пресата, че е премислил решението си, защото „войната е достатъчно сложна“, пише WSJ.

Това е правилното решение. Кюрдите съставляват около 10% от иранското население и отдавна искат повече политическа автономия. Кюрдите знаят как да се бият и на теория биха могли да държат под контрол част от иранската армия, която не би могла да бъде използвана за убиване или арестуване на протестиращи срещу режима другаде.

И все пак не е толкова просто. Най-големият риск е, че кюрдски военен фронт в Иран може да позволи на режима да играе на латентния ирански национализъм. Досега иранската общественост не се е обединила, за да защити режима, дори при безмилостните бомбардировки на САЩ и Израел.

Етническите перси са около половината от населението

и дори тези, които ненавиждат теократичния режим, не искат страната да се разпадне или да изпадне в гражданска война. Най-добрият шанс за смяна на режима е, ако повечето иранци продължат да вярват, че САЩ са на тяхна страна.

Поканването на кюрдите да се бият може също да застраши автономната зона, която кюрдските фракции са изградили с голяма цена в Северен Ирак. Иракските кюрди имат добри отношения с Турция и разговорите за по-широка кюрдска държава в региона биха алармирали турците.

Съществува и рискът от насърчаване на кюрдите да се бият, само за да ги изоставят по-късно, когато Тръмп неизбежно реши да прекрати бомбардировките. САЩ са правили това с различни групи през десетилетията - помислете за иракските шиити през 1991 г. - и предателствата винаги се оказват скъпоструващи за живота и репутацията на Америка.

Кюрдите и другите етнически групи в Иран ще определят какво е в техен най-добър интерес и ако режимът се разклати, те несъмнено ще се опитат да се възползват. Но САЩ ще направят по-добре, ако се съсредоточат върху наградата от деградацията на режима и неговите оръжия.