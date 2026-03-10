IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Иран рискува сериозно, ако минира Ормузкия проток

Използваме същите технологии както срещу наркотрафикантите

10.03.2026 | 22:18 ч. Обновена: 10.03.2026 | 22:18 ч. 20
Снимка: Reuters

Ако по каквато и да е причина бъдат поставени мини и те не бъдат незабавно премахнати, военните последици за Иран ще бъдат на ниво, каквото никога досега не е виждано. Това написа в Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ако, от друга страна, премахнат това, което може да е било поставено, това ще бъде гигантска стъпка в правилната посока! Освен това, ние използваме същите технологии и ракетни възможности, които използваме срещу наркотрафикантите, за да елиминираме трайно всеки кораб или лодка, опитващ се да минира Ормузкия проток. С тях ще се действа бързо и жестоко”, каза още Тръмп.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит потвърди по-ранната информация на Ройтерс, че американските военни не са ескортирали кораби през Ормузкия проток.

