Урсула се закани: Няма да си тръгнем без решение

27-те лидери на Европейския съюз се събират в Брюксел, за да вземат решение, което би могло да предефинира архитектурата на сигурността на континента: как да се наберат поне 90 милиарда евро, за да се посрещнат финансовите и военните нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.

Докато Съединените щати настояват за бързо споразумение между Украйна и Русия, дипломати и официални лица представят днешната среща на върха като решаващ момент за европейците да увеличат максимално колективния си лост и да докажат, че все още имат дял в играта.

На масата има два основни варианта за достигане на цифрата от 90 милиарда евро.

Първият е новаторско предложение за насочване на обездвижените активи на Руската централна банка към заем за репарации с нулева лихва за Украйна, който страната ще бъде помолена да изплати едва след като Москва компенсира щетите, нанесени от нейното нахлуване.

Вторият е общо вземане на заеми на финансовите пазари, както Комисията направи от името на всички държави членки по време на пандемията от COVID-19.

Заемът за репарации среща яростна съпротива от Белгия, основният пазител на руските активи. Лидерите ще направят всичко възможно, за да убедят белгийския премиер Барт де Вевер да оттегли многобройните си резерви и да се съгласи със смелата схема.

"Трябва да намерим решение днес. Няма да оставим Европейския съвет без решение за финансирането на Украйна за следващите две години. Няма да си тръгнем без решение".

“Основната цел е свързана с постигането на мир в Украйна и затова има нужда от стабилно финансиране. Напълно подкрепям Белгия в искането да се обърне внимание на изразените тревоги, работим денонощно по този въпрос, опасността трябва да бъде споделена от всички в ЕС”, посочи Фон дер Лайен по повод възможността за използване на руските средства, държани в белгийския депозитар "Юроклиър".

Председателят на ЕК добави, че в следващите две години Киев има нужда от 137 млрд. евро и ЕС се стреми да осигури 2/3 от тази сума.