IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Урсула: Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия е факт

Тази седмица олицетворява реалността на момента, добави председателят на ЕК

17.12.2025 | 11:28 ч. 19
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че новата евра в европейската енергийна независимост от Русия вече е факт и това трябва да бъде необратимо. Изказването на Фон дер Лайен е пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел. 

"Тази седмица олицетворява реалността на момента, реалността на света, който стана опасен - един свят на хищници. Ние трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мира, какъвто беше до вчера, вече го няма. Нямаме време за носталгия. В същото време другите нямат право да ни дефинират", заяви Фон дер Лайен, визирайки САЩ. 

Председателят на ЕК обърна внимание, че делът от световния БВП на Съединените щати също е спаднал и това не е въпрос само на икономика.

"Става въпрос за смяна на курса на световната икономика. И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас", посочи председателят на Европейската комисия.

Свързани статии

"Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо. Но не говорим за стечение на обстоятелствата, а за здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.

"Ние местим планини. Тази година направихме за европейската отбрана толкова, колкото за предишните десет години", подчерта ръководителят на ЕК пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург. / БТА

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година?

Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година
Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят
Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай
Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин
Срещата между Путин - Тръмп
Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем
Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа
Скандалът с корупция в Украйна
Убийството на Чарли Кърк в САЩ
Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен
Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV
Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини
Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората
Общо 2050 гласа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

енергийна независимост Русия ЕС Европа нова ера ЕК Урсула фон дер Лайен
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem