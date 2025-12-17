Урсула: Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия е факт

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че новата евра в европейската енергийна независимост от Русия вече е факт и това трябва да бъде необратимо. Изказването на Фон дер Лайен е пред Европейския парламент в Страсбург преди започващата утре среща на върха в Брюксел.

"Тази седмица олицетворява реалността на момента, реалността на света, който стана опасен - един свят на хищници. Ние трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мира, какъвто беше до вчера, вече го няма. Нямаме време за носталгия. В същото време другите нямат право да ни дефинират", заяви Фон дер Лайен, визирайки САЩ.

Председателят на ЕК обърна внимание, че делът от световния БВП на Съединените щати също е спаднал и това не е въпрос само на икономика.

"Става въпрос за смяна на курса на световната икономика. И затова никой не трябва да бъде шокиран от това, което другите мислят за нас", посочи председателят на Европейската комисия.

"Новата ера на европейска енергийна независимост от Русия вече е факт и тя трябва да бъде необратима. Ние ще се разделим с руските изкопаеми горива завинаги! Само преди една година това беше немислимо. Но не говорим за стечение на обстоятелствата, а за здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.

"Ние местим планини. Тази година направихме за европейската отбрана толкова, колкото за предишните десет години", подчерта ръководителят на ЕК пред евродепутатите в пленарната зала в Страсбург. / БТА

