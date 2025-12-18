Орбан: Въпросът за замразените руски активи е приключен

Въпросът за замразените руски активи е приключен, заяви унгарският министър-председател в Брюксел, като подчерта, че не трябва да се финансира войната, а мирът, предава MTI.

Виктор Орбан каза още, че снощи е видял, че вече има достатъчно страни, които се противопоставят, за да се състави блокиращо малцинство.

"Възможно е да направят още един опит, но няма шанс да се събере мнозинство. Мисля, че това вече не е на дневен ред, макар че е възможно да има още последващи битки. Трябва да се започне отново обсъждането на целия въпрос", посочи той.

На въпроса дали би подкрепил съвместно заемане на средства от ЕС, при което Унгария няма да носи финансова отговорност, той отговори, че все още не е ясно какви други предложения ще бъдат направени „вместо замразените активи“.

Той подчерта обаче, че в унгарската конституция има раздел, който гласи, че унгарското правителство може да се съгласи с вземането на заем, който създава задължение за плащане за Унгария, само с парламентарно одобрение.

„Аз нямам такова оправомощение и не вярвам, че някога в Унгария някой министър-председател ще получи оправомощение от парламента да задлъжни Унгария чрез заем от Европейския съюз”, отбеляза той. „Така че за Унгария пътят на финансиране на Украйна с общ кредит е абсолютно неприемлив, но освен това, извън правните ограничения, аз не бих се съгласил с него, защото според мен не трябва да се финансира войната, а мирът. Планът да отнемем конфискуваното имущество на едната воюваща страна и да го дадем на другата воюваща страна е нищо друго освен обявяване на война. Не трябва да се намесваме в тази война, трябва да останем извън нея и да работим за мира. Не искам да виждам Европейски съюз (ЕС), който е във война. Ако дадем пари, Европейският съюз ще бъде във война“, предупреди Орбан.

Във връзка с решението на Европейския парламент от сряда Виктор Орбан заяви, че решението, с което се забранява използването на руски газ и петрол на всички държави членки, е незаконосъобразно.

За Унгария това означава, че ако това се случи, разходите за комунални услуги няма да могат да бъдат защитени,

посочи той и добави, че в този случай разходите за комунални услуги на семействата ще се увеличат най-малко двойно, а по-скоро тройно.

За протеста на земеделските производители в Брюксел в четвъртък той каза:

„Земеделските производители са напълно прави. Добави, че първият им проблем е пакетът, наречен Меркосур, който представлява споразумение за свободна търговия с латиноамериканските страни и „убива фермерите“. Унгария е сред страните, които не подкрепят споразумението Меркосур. В Унгария имаше сериозни професионални дебати по този въпрос, но в крайна сметка унгарската позиция беше, че не го подкрепяме.”

Той каза още, че друг проблем за земеделските производители е „Зеленият пакт”, с който се регулират прекомерно селскостопанските дейности, което води до сериозни разходи и конкурентно неравенство за европейските производители.