Виктор Орбан или Брюксел: На кого унгарците вярват повече?

Процентът на унгарците, които вярват в ЕС, е по-висок от този на тези, които вярват в националистическото правителство на Виктор Орбан, което често критикува Брюксел, според нова статистика от проучване на общественото мнение на Евробарометър.

Според това проучване, цитирано от TVP World, Унгария е регистрирала най-голямото увеличение на общественото доверие в блока от 27 страни през последните шест месеца.

Няколко данни Евробарометър, официалното проучване на общественото мнение на Европейския съюз, показват, че общественото доверие в ЕС в Унгария е 57%, като 40% от населението на страната изразява недоверие. С увеличение на доверието от 9 процентни пункта (п.п.) Унгария представлява най-голямото увеличение сред всички държави членки, докато показателят за недоверие, спаднал с 6 пункта, регистрира най-голям спад.

Междувременно общественото доверие в правителството на националиста Виктор Орбан, което е в постоянен конфликт с Брюксел заради евроскептичната си, промосковска и антилиберална позиция, е 41% в октомврийското проучване, в сравнение с 53%, които са заявили, че не вярват на ръководството в Будапеща.

Леко подобрение

Нивото на доверие в правителството обаче е малко по-добро, отколкото в предишното проучване, проведено през март-април, когато само 36% от унгарците изразиха доверие в правителството си, в сравнение с 60%, които не изразиха доверие. Това се сравнява със средното за ЕС ниво от 33% доверие в националните правителства и 63% недоверие.

Унгария също така регистрира най-голямото подобрение (заедно с Австрия) в положителните възгледи за ЕС, което е 42%, в съответствие със средното за ЕС и с 5 процентни пункта повече от пролетното проучване

В целия блок 74% от анкетираните заявяват, че страната им е спечелила от членството в ЕС, а 59% са оптимисти за бъдещето на ЕС.