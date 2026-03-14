САЩ: Нанесохме удари по над 90 ирански военни цели на остров Харг

Американските сили са извършили снощи мащабен прецизен удар по остров Харг в Иран, съобщи днес Централното командване на САЩ, цитирано от Ройтерс.

„Американските сили успешно са нанесли удари по над 90 ирански военни цели“, съобщи Централното командване.

Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на Харг, който е ключов терминал за износ на иранско петрол.

Тръмп заяви още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan). (БТА)