IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 136

Частен самолет се разби в САЩ, има загинали ВИДЕО

Самолет Cessna C550 се разби при кацане на регионалното летище в Стейтсвил

18.12.2025 | 21:54 ч. Обновена: 18.12.2025 | 21:54 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Няколко души са загинали, след като малък частен самолет се е разбил малко след излитането си в Стайтсвил, Северна Каролина.

Катастрофата е станала малко след 10:15 ч., съобщи пред CNN заместник-шерифът на окръг Айредел Бил Хамби. Точният брой на жертвите все още не е известен.

"Самолет Cessna C550 се разби при кацане на регионалното летище в Стейтсвил, Северна Каролина, около 10:20 ч. местно време в четвъртък, 18 декември. Федералната авиационна администрация и Националният съвет за транспортна безопасност ще проведат разследване. Националният съвет за транспортна безопасност ще ръководи разследването и ще предоставя актуална информация", съобщи Федералната авиационна администрация.

Все още няма информация за причините за инцидента.

Регионалното летище в Стейтсвил е без контролна кула. Пилотите са длъжни да съобщават сами своето местоположение на и в близост до летището, като използват обща радиочестота.

Предварителните данни за проследяване на полета показват, че самолетът е излетял от летище в Стейтсвил около 10 часа сутринта (местно време) от писта 10, изминал е около пет мили, след което е направил почти незабавен завой наляво обратно към летището. Според FlightAware самолетът не е се е издигнал на височина над 2000 фута.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стейтсвил самолет САЩ катастрофа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem