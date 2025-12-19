Лукашенко: Беларус подготвя голяма сделка със САЩ

Беларус е близо до сключването на голямо споразумение за възстановяване на отношенията със Съединените щати, но няма да се откаже от тесните си връзки с Русия, заяви президентът Александър Лукашенко.

Пет дни след освобождаването на голяма група политически затворници в замяна на облекчаване на американските санкции дългогодишният беларуски лидер заяви, че очаква затоплянето на отношенията да доведе до среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Всичко върви към сключването на голяма сделка. Всичко върви към това аз и Тръмп да се срещнем и да постигнем споразумение", каза Лукашенко. До завръщането на Тръмп в Белия дом тази година той беше третиран като персона нон грата от Запада заради ситуацията с правата на човека и подкрепата си за войната на Русия в Украйна.

Американската страна заявява, че Лукашенко е дал полезни съвети в опитите за пробив с цел прекратяване на войната в Украйна. Американски официални представители са заявили пред Ройтерс, че Вашингтон се надява чрез диалог с него да го отдалечи поне частично от руския президент Владимир Путин, който е негов близък съюзник.

Беларуската опозиция в изгнание обаче смята подобни опити за безсмислени, тъй като Лукашенко е силно зависим от политическата и икономическата подкрепа на Путин.

Лукашенко заяви, че двете страни обсъждат повторното отваряне на посолството на САЩ в Минск, което беше затворено непосредствено след руската инвазия в Украйна през 2022 г., както и необходимите мерки за сигурност.

Той подчерта, че сближаването със САЩ няма да бъде за сметка на отношенията с други държави и че с Путин имат "пълно разбирателство" относно случващото се.

Беларус поддържа тесни връзки с Русия, откакто Лукашенко дойде на власт през 1994 г., и "докато съм президент, няма да се отклоняваме от тази политика", заяви той.

По думите му тази седмица Беларус е получил системата "Орешник" – нова хиперзвукова ракета, която Русия използва за първи път срещу Украйна миналата година.

Лукашенко заяви, че никога няма да допусне повторение на 2020 г., когато след президентските избори, които опозицията определи като фалшифицирани, избухнаха масови протести.

По време на продължила с часове реч и сесия с въпроси и отговори той изключи възможността за преговори с "хулиганите" от опозицията в изгнание и говори с подигравателен тон за известни свои опоненти, които бяха сред 123-мата затворници, освободени миналия уикенд. (БТА)