Лукашенко: Беларус не иска да воюва, да седи в блата и землянки

Беларус не се нуждае от война; тя вече не иска да седи в блата и землянки. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко на заседание на 7-ото Всебеларуско народно събрание, предава ТАСС.

„Не се хващайте на тези приказки за атаки на ядрени съоръжения. Ами ако се бият срещу нас? Ще ни потупат ли по рамото? Ще ни нападнат. И ще атакуват, както се казва, центровете на вземане на решения – вас и мен. Това е основното. Затова правим всичко възможно, за да предотвратим война. Наситихме се от тази война; поколението, което се бори, както казах, още не е умряло. Нямаме нужда от тази война. Нашето щастие е в мирния живот. Не искаме повече да седим в блата и землянки“, заяви Лукашенко.

Както отбеляза президентът, „за да предотвратим това, трябва да бъдем силни“, защото „силните винаги са били уважавани навсякъде“. Той добави, че „ситуацията днес е трудна“, но беларусите трябва да издържат.

„Пет години санкции са научили страната на това”, добави той.