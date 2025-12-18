IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 143

Лукашенко: Беларус не иска да воюва, да седи в блата и землянки

Пет години санкции са научили страната на това

18.12.2025 | 22:08 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Беларус не се нуждае от война; тя вече не иска да седи в блата и землянки. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко на заседание на 7-ото Всебеларуско народно събрание, предава ТАСС.

„Не се хващайте на тези приказки за атаки на ядрени съоръжения. Ами ако се бият срещу нас? Ще ни потупат ли по рамото? Ще ни нападнат. И ще атакуват, както се казва, центровете на вземане на решения – вас и мен. Това е основното. Затова правим всичко възможно, за да предотвратим война. Наситихме се от тази война; поколението, което се бори, както казах, още не е умряло. Нямаме нужда от тази война. Нашето щастие е в мирния живот. Не искаме повече да седим в блата и землянки“, заяви Лукашенко.

Както отбеляза президентът, „за да предотвратим това, трябва да бъдем силни“, защото „силните винаги са били уважавани навсякъде“. Той добави, че „ситуацията днес е трудна“, но беларусите трябва да издържат.

Свързани статии

„Пет години санкции са научили страната на това”, добави той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукашенко Беларус война Европа Русия Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem