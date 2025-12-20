САЩ одобряват прехвърлянето на 420 балистични ракети край бреговете на Китай

Като част от продажба на оръжия на стойност 11,1 милиарда долара на въоръжените сили на Република Китай, одобрена от Министерството на войната на САЩ, се очаква Съединените щати да прехвърлят 420 балистични ракети от армейската тактическата ракетна система MGM-140 (ATACMS) за разполагане на остров Тайван, която ще бъде специално насочена към континенталната част на Китай.

Продажбата на 82 ракетни артилерийски системи HIMARS и 420 ракети ATACMS се оценява на над 4 милиарда долара, като по-широките продажби на оръжие включват противотанкови ракети, дронове за еднократна употреба, гаубици и широка гама от друго оборудване. Трансферът на балистични ракети с малък обсег ще позволи на армията на Република Китай да заплашва критични цели на континенталната част на Китай, включително както ключова инфраструктура, така и големи военни съоръжения, което бележи значителна ескалация на американските доставки на оръжие за въоръжените сили, пише MWM.

Преди последната одобрена продажба, Министерството на отбраната на Република Китай вече беше поръчало 84 ракети-носители , като първата партида от 11 пускови установки е доставена през ноември 2024 г., а първите пускови установки M142 са сформирани в началото на юли 2025 г. Републиката, базирана в Тайпе, твърди, че е единственото легитимно правителство на китайската нация, което я поставя в състояние на гражданска война с правителството на Китайската народна република, базирано в Пекин.

Липсата на международно признание на Тайпе от Организацията на обединените нации и всички държави членки на ООН, с изключение на дванадесет, прави продажбите на оръжие силно противоречиви, като предишните администрации на САЩ от 70-те години на миналия век насам оставаха силно ограничени във видовете оборудване, което предоставяха. ATACMS са доказали, че са способни да имат голямо въздействие както при бомбардиране на стратегически цели, така и при тактически удари, както се вижда от широкото им бойно използване от украинските и подкрепящите западни сили срещу Русия.

Успехите, постигнати с помощта на ATACMS по време на военните действия в Украйна,

включват унищожаването на две пускови установки от системите за противовъздушна отбрана С-400 през ноември 2024 г., унищожаването на един от далекобойните радари на системата през януари и унищожаването на още радари през юни, както и успешното неутрализиране на руските балистични ракетни установки "Искандер-М" по-рано същия месец.

Доставките за украинските въоръжени сили обаче бяха много по-големи по мащаб от тези, направени за въоръжените сили на Република Китай, което доведе до сериозно изчерпване на запасите в Съединените щати. Очаква се системите да имат много по-малка полезност в Тайванския проток в сравнение с Украйна поради значително по-големите възможности на континентален Китай за електронна война и противовъздушна отбрана в сравнение с Русия, както и поради много по-малкия брой доставени системи и по-малкия размер на фронта, който континенталната част на Китайската народноосвободителна армия ще трябва да защитава от атаки, което е само малка част от размера на границата, която Русия трябваше да защитава.

Способността на Съединените щати да доставят ATACMS и друго оборудване на въоръжените сили на Република Китай в приемлив срок все повече се поставя под въпрос, тъй като трансферите на оборудване се сблъскват с многократни забавяния, до голяма степен поради индустриален дефицит в САЩ.

Последните данни от Taiwan Arms Sales Backlog Tracker дават индикация за големите забавяния в доставките на оръжие за въоръжените сили на Република Китай, като неуредените доставки са достигнали над 21,45 милиарда долара. (

Забавянията в доставките на изтребители F-16 Block 70 в частност предизвикаха значителни противоречия, като премиерът Чо Джунг-тай заяви през октомври , че правителството не изключва „предприемане на съдебни действия срещу производителя“. Продължаващото високо търсене на ATACMS в Украйна и голямото търсене от европейски клиенти биха могли потенциално да забавят доставките за въоръжените сили на Република Китай.