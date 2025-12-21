Стрелба в Южна Африка завърши с 10 убити и 10 ранени

Неизвестни въоръжени лица убиха 10 души и раниха още 10 при нападение в квартал край Йоханесбург. Това е вторият случай на масова стрелба в Южна Африка този месец, съобщава AFP.

Атаката е извършена в Бекерсдал, на около 40 километра югозападно от града, като мотивите засега остават неясни. По данни на полицията част от жертвите са били произволно застреляни на улицата.

“Десет души са загинали. Все още няма информация кои са те“, заяви говорителят на полицията в провинция Гаутенг бригаден генерал Бренда Муридили.

Стрелбата е станала в близост до таверна или неформален бар в Бекерсдал – беден район, разположен недалеч от едни от най-големите златни мини в страната. Ранените са транспортирани в болница.

По-рано този месец, на 6 декември, въоръжени мъже нахлуха в общежитие близо до столицата Претория и убиха 12 души, сред които и тригодишно дете. Тогава полицията съобщи, че стрелбата е била извършена на място, където незаконно се е продавал алкохол.

Южна Африка, с население от около 63 милиона души, е сред страните с най-високи нива на престъпност в света, включително и по показател убийства. / БГНЕС