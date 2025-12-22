US сенатор: Ако Путин каже "не" на мира, "Томахоук“ за Украйна

Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че Вашингтон трябва драстично да ескалира натиска върху Москва, включително доставката на крилати ракети "Томахоук“ на Украйна, ако руският президент Владимир Путин откаже да приеме споразумение, постигнато чрез преговори.

"Ако (Путин) каже "не“ този път, ето какво се надявам президентът Тръмп да направи - да подпише моя законопроект, който има 85 съавтори и да въведе тарифи за страни като Китай, които купуват евтин руски петрол. Да направи Русия държавен спонсор на тероризма за отвличането на 20 хиляди украински деца. И най-важното, да конфискува кораби, които превозват санкциониран руски петрол, както правите във Венецуела“, каза Греъм в предаването "Среща с пресата“ по NBC.

"Ако Путин каже "не“, трябва драстично да променим играта, включително да дадем ракети "Томахоук“ на Украйна, за да поразят фабриките за дронове и ракети, които съществуват в Русия. Бих се обвързал с всичко, ако Путин каже "не“, каза по време на интервюто Греъм.

Американският сенатор твърди, че настоящите дипломатически усилия рискуват да позволят на Москва да постигне допълнителни успехи под прикритието на преговори. "Продължаваме да ангажираме Русия... и той отхвърля всичките ни усилия“, каза Греъм, добавяйки, че Путин "ще продължи да превзема Донбас със сила, докато не увеличим натиска“.

Нов кръг от преговори

Коментарите му идват, след като украински и американски представители приключиха нов кръг от преговори във Флорида на 21 декември, част от усилията на Вашингтон за финализиране на мирната рамка. Срещата последва украинско-американските преговори на 19 декември и американско-руските преговори на 20 декември в Маями, като друга сесия между САЩ и Русия също беше насрочена за 21 декември.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който ръководеше делегацията на Киев, заяви, че дискусиите с представители на САЩ и Европа са били конструктивни.

"През последните три дни във Флорида украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори.Украйна остава напълно ангажирана с постигането на справедлив и устойчив мир“, написа той.

Разговорите се фокусираха върху ревизиран 20-точков мирен план, евентуални гаранции за сигурност за Украйна и дългосрочни мерки за икономическо развитие. "Нашият подход е, че всичко трябва да е работещо – всяка ключова мярка за мир, сигурност и възстановяване“, заяви президентът Володимир Зеленски в отделно изявление след разговора си с Умеров.

Коментарите на Греъм биха могли да съживят дебата, който се появи отново по-рано тази есен. На 2 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не планира да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук“, казвайки на репортерите: „Не, не съвсем, но нещата могат да се променят".

Пентагонът посочи, че разполага с достатъчно оръжия, ако бъде взето политическо решение за прехвърляне на оръжията. "Томахоук“, способен да поразява цели на разстояние от 1600 до 2500 километра, би позволил на Украйна да удари военни обекти дълбоко в Русия – стъпка, за която Путин предупреди, че ще отбележи "качествено нов етап на ескалация“.