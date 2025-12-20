Орбан за войната между Русия и Украйна: Не е ясно кой кого нападна

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че "не е ясно кой кого е нападнал" относно пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, критикувайки решението на ЕС да предостави заем от 90 милиарда евро на Украйна.

Както съобщава унгарският информационен сайт HVG.hu, Орбан повтори, че използването на замразени руски активи би било равносилно на "обявяване на война" на Русия.

Той продължи да определя като заблуда идеята, че западните страни уж вярват, че "тази война" може да се води без да се харчи нито стотинка и че в края на войната разходите ще бъдат покрити от Русия под формата на военно обезщетение.

"Те спокойно закусват вкъщи, пият кафето си и си мислят колко е морално правилно да се помогне на малка страна, която е била нападната, макар че не е чак толкова малка и не е ясно кой кого е нападнал, но във всеки случай сега помагаме на страна, която е била подложена на насилие, и това не ни струва нищо. Но в крайна сметка те ще платят", каза Орбан, говорейки пред журналисти в петък след заседание на Европейския съвет.

По-рано Орбан нарече заема от ЕС за Украйна "изключително лошо" решение и загуба на пари.

Европейският съвет се съгласи да предостави на Украйна заем от 90 милиарда евро за 2026-2027 г., базиран на заеми от ЕС на капиталовите пазари и подкрепен от бюджетните резерви на ЕС. Унгария, Словакия и Чехия обаче отказаха да участват в схемата.