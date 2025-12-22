IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Италианка почина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна на река Нил

22.12.2025 | 14:10 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Италианска туристка загина при сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза до египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор, съобщи онлайн изданието "Иджипт индипендънт". 

Инцидентът се е случил, докато корабът "Опера" е плавал от Асуан към Луксор, информира египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаването през шлюза екипажът на съда е бил изненадан от рязка маневра на кораба "Бo риваж", плаващ в обратната посока. Маневрата е нарушила правилата за навигация, според които предимство има движещият се по течението кораб. 

При сблъсъка са били повредени носът на "Опера" и три каюти на "Бо риваж", при което 47-годишна италианска туристка е получила тежки наранявания и е починала в интензивното отделение на специализираната болница "Тайба" в Есна. 

Лицензът на капитана на "Бо риваж" е отнет, а случаят е предаден на прокуратурата
(Специално за БТА от Екатерина Антонова)

