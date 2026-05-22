Рубио: САЩ са се фокусирали върху промяна на политиката в Куба

Държавният секретар Марко Рубио предупреди Куба, че Съединените щати са фокусирани върху промяната на комунистическата система, след като островът беше шокиран от обвинителния акт на САЩ срещу бившия му президент Раул Кастро.

Рубио, кубино-американец и яростен противник на правителството на Хавана, описа острова на 145 километра от брега на САЩ като "провалена държава“, тъй като той страда от голяма икономическа криза.

"Тяхната икономическа система не работи. Тя е счупена и не може да се поправи с настоящата политическа система“, каза Рубио пред репортери в Маями и добави:

"Това, с което са свикнали през всичките тези години, е просто да купуват време и да ни изчакват. Няма да могат да ни изчакат или да ни купят време. Ние сме много сериозни. Много сме фокусирани".

Държавният секретар каза още, че предпочитанието на САЩ е "винаги дипломатическо решение“, но предупреди, че Тръмп има други възможности за справяне с възприеманите заплахи, пише Euronews.

Куба е заплаха за нсигурността на САЩ?

"Куба винаги е представлявала заплаха за националната сигурност на Съединените щати“, каза Рубио, посочвайки наличието на руски и китайски оръжия и разузнавателни данни на острова.

Рубио също така заяви, че Куба е приела колебливо предложение от Съединените щати за помощ от 100 милиона долара в замяна на реформи.

Но държавният секретар добави, че не е ясно дали Съединените щати ще приемат условията на Куба, тъй като Вашингтон настоява да заобиколи военноподкрепеното предприятие, което доминира икономиката на острова.

Американските военни обявиха, че самолетоносачът USS Nimitz и неговите ескортни военни кораби са влезли в Карибите, въпреки че президентът Доналд Тръмп, попитан дали разполагането е имало за цел да сплаши Куба, отговори: "Не, изобщо не“.

Призив за митинг

Обвиненията срещу Раул Кастро, по-малкият брат на Фидел Кастро, покойния емблематичен враг на САЩ, който ръководеше комунистическата революция в Куба, завършила през 1959 г., произтичат от смъртоносното сваляне на два граждански самолета, пилотирани от пилоти, противници на Кастро, през 1996 г.

Кубинските власти призоваха гражданите да протестират срещу "презряното“ обвинение, като официалният вестник Granma призова кубинците да се съберат пред посолството на САЩ в Хавана в петък сутринта.

"Това всъщност не е обвинение, нещо отпреди повече от 30 години, а по-скоро публична атака срещу публична личност“, каза пред агенция AFP 30-годишният счетоводител Фабиан Фернандес.