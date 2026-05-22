"Не" означава "не“: Гренландци протестират срещу Тръмп пред новото консулство на САЩ

Стотици гренландци се събраха пред новото американско консулство в столицата Нуук, за да протестират срещу амбицията на Доналд Тръмп за по-голямо влияние върху острова.

Протестът беше кулминацията на седмица, в която специалният пратеник на президента на САЩ за Гренландия, Джеф Ландри, направи първото си пътуване до територията, полуавтономна част от Дания.

"Нашето правителство вече каза на Доналд Тръмп и неговата администрация, че Гренландия не е за продажба“, каза Аккалуккулук Фонтен, който организира протеста.

Откриването на новото консулство и посещението на Ландри идват на фона на усилията за облекчаване на дипломатическото напрежение след исканията на президента на САЩ за контрол над острова поради опасения за националната сигурност.

Тълпата от няколкостотин души премина през центъра на града, скандирайки "Гренландия е за гренландци“, преди да застанат мълчаливо с гръб към консулството, пише ВВС.

"Нашето послание е към американския народ и към останалия свят - в един демократичен свят "не“ означава "не“, каза 37-годишният Фонтен.

These are protesters in Greenland outside the American embassy telling Americans to “go home.” Think about how extraordinary that is. For decades, Washington framed itself as the global symbol of freedom, democracy, and liberation. Now in parts of the world, American power is… pic.twitter.com/nZp6Uf3Rh3 — Brian Allen (@allenanalysis) May 22, 2026

Застанала сред тълпата от протестиращи, Инге Бисгард добави, че посещението на Ландри показва липса на уважение. "Толкова е важно да покажем, че това не е нормално.“

"Получаваме този страх от Съединените щати. Хората тъкмо се възстановяваха от последния път, когато всичко започна отново през януари“, каза тя, визирайки декларациите на Тръмп, че САЩ ще "владеят“ Гренландия.

Друга протестираща, 25-годишната Парнуна Олсен, постави под въпрос защо изобщо на САЩ им е необходимо консулство в Гренландия.

Новото консулство

Премествайки се от дървена кабина в много по-голям небостъргач, новото консулство с площ от 3000 кв. м заема видно място в центъра на Нуук.

Наричано "Кулите на Тръмп“ от местните жители, то бележи голямо и за някои жители нежелано подобрение в чувствителен момент за отношенията между САЩ и Гренландия.

Вътре американският химн беше изпълнен от музикант на укулеле, за да отбележи откриването на дипломатическата мисия.

Плакета беше открита от посланика на САЩ в Дания, Кенет Хауъри, който заяви, че очаква с нетърпение по-дълбоко партньорство с Гренландия.

"Арктика очевидно е регион от глобално значение. Винаги ще бъдем съседи и ще бъдем с вас в каквото и бъдеще да изберете като съюзници и партньори", добави той.