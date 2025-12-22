Как да се изгради военното предимство на Украйна срещу Русия?

Войната в Украйна разруши технологичния жизнен цикъл на бойното поле.

През 2022 г. едно ново устройство можеше да оцелее един сезон, преди врагът да се адаптира. Към средата на 2025 г. този цикъл се скъси до период от няколко седмици. Страната, която иновациира най-бързо и произвежда на най-ниска цена, има предимство. Силите, които чакат години за перфектни системи, ги намират за остарели, когато най-накрая пристигнат на фронта.

Украйна сега е изправена пред двойна задача. Тя трябва да произвежда достъпни оръжия в големи количества днес и да изгради трайно качествено предимство за следващите години. И двете са от съществено значение за оцеляването и за дългосрочното възпиране, пише за TNI Максим Скрипченко, президент на Центъра за трансатлантически диалог.

Дроните доминират на фронта. Рояци от разузнавателни и ударни системи са превърнали големи части от линията в зони на смърт, където движението е опасно. Дроните, направлявани с оптични влакна, които са до голяма степен имунизирани срещу заглушаване, достигат далеч зад вражеските линии. Анализаторите оценяват, че малките дронове са отговорни за по-голямата част от визуално потвърдените загуби на оборудване на Русия. Традиционните системи за противовъздушна отбрана, изградени около скъпи ракети, се борят да поддържат темпото и обема. Кривата на разходите е в полза на всеки, който може да произвежда, адаптира и заменя бързо.

Това е глобален проблем. По време на сблъсъците между Иран и Израел в средата на 2025 г. американските сили изразходваха почти една седма от националния запас от високотехнологични прехващачи за по-малко от две седмици. Попълването на запасите ще отнеме години. Математиката на запасите сега е стратегическо ограничение.

Масата е важна, но сама по себе си не е достатъчна за победа. Русия се разраства и адаптира. Отбранителният сектор на Киев се разраства, но не може да се мери с Москва във всички категории. Отговорът е да се комбинира индустриален мащаб с промяна, която променя уравнението на разходите. Тази промяна включва по-евтини прехващачи, по-умна автоматизация и по-тясно интегриране на сензори, стрелци и командване.

Това сочи към модел, който е проработил другаде. Украйна и нейните съюзници се нуждаят от качествено военно предимство на съюзниците (Allied Qualitative Military Edge, QME). Идеята за QME се оформи в политиката на САЩ и Израел след войните от 1967 и 1973 г., когато Израел се сблъска с по-големи противници. Преди да бъде заложена в закон, тя проработи на практика чрез навици на сътрудничество: съвместно развитие, бързи ъпгрейди и преференциален достъп до усъвършенствани системи.

Съвместни програми за противоракетна отбрана като Iron Dome, David’s Sling и Arrow, комбинирани с интегрирано командване и чести софтуерни актуализации, многократно отблъскваха ракетни и ракетни обстрели и спечелиха време за вземане на решения от лидерите. Урокът е отбранителен и практичен. Предвидимото, устойчиво обновяване на интегрирано предимство работи дори преди да бъде формализирано. За Украйна институционализирано, базирано на коалиция QME може да работи още по-добре.

Съюзническият QME би направил три неща.

Първо, би гарантирал навременни доставки, като съгласува производството в САЩ и Европа с нуждите на Украйна, включително съвместно производство в Украйна. Второ, би поддържал качественото предимство на Украйна, като финансира периодични ъпгрейди на сензори, софтуер и инструменти за противодействие на дронове, вместо да преследва еднократни „сребърни куршуми“. Трето, би закрепил всичко това в политически ангажимент, който надживява изборните цикли.

За Украйна приоритетите са ясни:

Да се започне масово производство веднага. Планът на Украйна да произведе голям брой FPV дронове през 2026 г. трябва да бъде съчетан с финансиране от съюзниците за самолетни корпуси, муниции и навигационни комплекти, които са по-трудни за блокиране.

Използвайте предимството на цената. Дроните с голям обсег, които струват десетки хиляди долари, могат да нанасят удари по рафинерии, въздушни бази и противовъздушни системи дълбоко в Русия, докато крилатите ракети струват над един милион. Поддържайте натиска на достъпна цена.

Укрепете последната миля. Увеличете броя на евтините противодронови оръжия и интелигентни взриватели, за да защитите окопи, депа, мостове и трансформатори, като запазите скъпите прехващачи за балистични и крилати ракети.

Разположете нови защити там, където са най-подходящи. Разположете прехващачи от ново поколение и, когато узреят, системи с насочена енергия на фиксирани места като градове, електроцентрали и летища. Комбинирайте ги с електронна война и автоматизирани оръжейни системи, за да създадете многослойна, нискоразходна защита.

Изградете устойчивост около критични обекти. Микромрежи, локално резервно захранване и защитени комуникации поддържат фабриките, командните центрове и въздушните бази в работно състояние по време на удари. Третирайте енергията и софтуера като част от набора от средства за защита.

За съюзниците подкрепата за украинската MQE трябва да бъде формулирана като трансатлантически договор. Съединените щати предоставят ключови технологии, разрешения за износ и съвместни тестове. Европа и Украйна осигуряват по-голямата част от финансирането, разширяват съвместното производство на двигатели, оптика, радари и електроника и гарантират многогодишни доставки, които осигуряват предвидимо търсене за индустрията. Измеримите цели поддържат честността на партньорството: месечно производство на дронове, темпове на попълване на запасите от прехващачи, прекъсвания в работата на критичната инфраструктура и време за модернизация на полето.

Новите системи няма да заменят конвенционалните защити за една нощ. Например, ранните модели лазерни оръжия имат ограничения при лошо време или силен прах. Но по-умни и евтини защити и автоматизация могат да бъдат внедрени веднага и бързо усъвършенствани с помощта на софтуер. Военната иновационна база на Украйна е идеално поле за изпитване. Извлечените поуки ще бъдат от полза за по-широкия съюз.

Бъдещата надпревара няма да се реши само от това кой разполага с повече дронове или прехващачи. Тя ще се реши от това кой може да си позволи да продължава да се бори месец след месец и година след година. Украйна и нейните съюзници могат да спечелят тази надпревара, като направят две неща едновременно: масово производство на това, което работи днес, и инвестиции в високи технологии, които правят отбраната по-евтина утре.

Докато САЩ и Европа обсъждат гаранциите за сигурността на Украйна, каквото и да се реши, то трябва да включва съюзническа MQE като основа. Тя трябва да бъде финансирана, обновявана по график и измервана спрямо ясни критерии. Така краткосрочната помощ се превръща в дългосрочно възпиращо средство.