Украйна все още не е приключила с отбраната си срещу Русия

Киев, който наскоро посетих за една седмица под егидата на Transatlantic Dialogue Center, е оживен град, който почти не се различава от европейските си колеги. Той може да се похвали с всичко – от препълнени ресторанти до няколко магазина за грамофонни плочи и ателие за шивашки услуги по поръчка. Устойчивостта на местните жители пред честите нощни атаки с дронове и ракети е толкова вдъхновяваща, колкото и забележителна, пише Джейкъб Хейлбрун, редактор на "The National Interest".

Тази издръжливост помага да се обясни защо след няколко седмици – по-точно на 12 януари – Русия ще е воювала по-дълго в Украйна, отколкото във Втората световна война. Друг начин да се изрази това е, че за четири години, под ръководството на Сталин, Русия е марширувала до Берлин. За разлика от това, руският президент Владимир Путин все още не е завладял Донбас. В духа на наследството на бившия съветски диктатор, основното му постижение изглежда е било да постави статуя на Сталин в метростанция "Таганская" в Москва.

Дали Путин е готов да сключи мирно споразумение, което да донесе почивка от боевете?

Ако се съди по неговите войнствени думи от сряда, отговорът е категорично "не". Вместо да протегне ръка за мир, Путин напада европейските лидери по време на годишната среща с военните си съветници. "Всички мислеха, че за кратко време могат да унищожат Русия", казва Путин. "И европейските свине веднага се присъединиха към работата на предишната американска администрация, надявайки се да спечелят от разпадането на нашата страна." Той продължи, като посочи, че руската инвазия в Украйна върви гладко и очаква още териториални придобивки, ако настоящите мирни преговори се провалят.

В същото време Politico съобщава, че през уикенда в Маями ще се проведе нова мирна инициатива, на която ще се срещнат руски и американски преговарящи. Ако можем да се доверим на новата статия в Vanity Fair, президентът Доналд Тръмп и неговите съветници нямат илюзии за истинските амбиции на Путин. "В момента има предложения на масата, които по същество ще спрат войната на сегашните линии на контакт, ясно ли е?", каза държавният секретар Марко Рубио пред списанието.

"Те включват значителни части от украинската територия, включително Крим, който те контролират от 2014 г. А руснаците продължават да ги отхвърлят." Рубио продължи: "И така... започваш да се чудиш, ами, може би този човек иска цялата страна." Сюзи Уайлс, шеф на кабинета на Тръмп, отбеляза: „Доналд Тръмп мисли, че той иска цялата страна.“

За украинците, обрати в подхода на администрацията на Тръмп към Украйна и Европа изглеждат по-объркващи от разгадаването на намеренията на Русия. Един военен съветник в президентската администрация попита за новата Национална стратегия за сигурност:

"Какво всъщност означава тя?"

Аподиктичният език на документа, който предупреждава за „цивилизационното изтриване“ на Украйна, обърка политическите и военните съветници, които виждат Европа не като враг, а като съюзник, което, ако се замислим, е и начинът, по който Вашингтон я възприемаше в продължение на десетилетия, поне докато Доналд Тръмп не реши, че близките отношения с Германия, Франция и други страни са остарели.

Украинците обаче нямат време да се наслаждават на изучаването на неразбираемия език на стратегията за национална сигурност, тъй като са изправени пред много непосредствена заплаха за суверенитета си. В сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна се готви за нова „година на война“.

Мисията на президента Зеленски е да убеди европейските официални лица да освободят замразените активи на Русия от нейно име, стъпка, която германският канцлер Фридрих Мерц настоява колегите му да предприемат. В понеделник Мерц обяви:

"Нека не се заблуждаваме. Ако не успеем в това, способността на Европейския съюз да действа ще бъде сериозно накърнена за години, ако не и за по-дълъг период."

Никой не е бил по-решителен в опитите си да помогне на Украйна през последните месеци от Мерц, който сравни амбициите на Путин с тези на Хитлер след като той окупира Судетите през 1938 г.

Пътуването ми до Киев ме убеди, че макар украинците да са изморени от войната, те не са склонни да се предадат. Правителствени служители подчертаха, че всяко мирно споразумение ще трябва да бъде подложено на национален референдум и одобрено от парламента. Призракът на второ Будапещенско споразумение, което съдържаше фалшиви гаранции за сигурността на Украйна, също витаеше над всичко. На първо място беше отказът да се примирят с перспективата да живеят под руска тирания. Говорейки за способността на Путин да изгради държава, основана на правителствена пропаганда, Катерина Возианова, собственичка на шивашкия дом „Индпошив“ в Киев, го изрази кратко и ясно: „За разлика от руснаците, ние не можем да ходим с спагети между ушите.“

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 2436 гласа