Серийна убийца упоявала системно мъже със свръхдоза, за да ги ограби

Жена от щата Охайо, описвана от властите като "сериен убиец", се призна за виновна по четири обвинения в убийство и едно обвинение за тежка телесна повреда в петък, 19 декември.

36-годишната Ребека Обърн от Кълъмбъс е направила самопризнанията си пред Съда по общите искове на окръг Франклин, сочат съдебни документи, цитирани от People. Очаква се присъдата ѝ да бъде произнесена на 20 февруари 2026 г., съобщи в официално изявление канцеларията на главния прокурор на щата Охайо.

"Днешното признание за вина слага край на един изключително тежък случай. Огромното количество категорични доказателства и безупречното разследване, проведено съвместно от Бюрото за криминални разследвания и полицията на Кълъмбъс, не оставиха никакво съмнение, че осъдителната присъда е неизбежна. Когато правоохранителните органи работят заедно, за семействата на жертвите се появява надежда за справедливост", заяви главният прокурор Дейв Йост.

Според разследването Обърн се е срещала с мъже, за да правят секс, в североизточната част на Кълъмбъс, след което ги е тровела с наркотици с цел да ги ограби. Това е установено от Централната оперативна група за борба с трафика на хора в Охайо, създадена към Комисията за разследване на организираната престъпност под ръководството на Йост.

Разследващите са свързали Обърн с четири смъртоносни свръхдози и грабежи, извършени между януари и юни 2023 година. Един мъж е оцелял след нейн опит за отравяне, през декември 2022 г., уточняват от прокуратурата.

Жертвите са идентифицирани като Уейн Ейкин на 64 г., Робърт Сноук на 54 г., Джоузеф Кръмплър на 30 г. и Гай Ренда младши на 42 г., съобщи NBC News.

"Две години се подготвях за най-лошото и сега всичко почти приключи. Процесът на скръб най-накрая може да започне", написа в съобщение до NBC News член на семейството на Ейкин.

Още през 2023 г. Дейв Йост определи Обърн като "сериен убиец".

"За мен, когато имаш поредица от убийства, разделени във времето, това е "сериен убиец". Имаме една и съща схема на действие. Може да се спори дали дефиницията пасва, но в този случай тя или пасва напълно, или изобщо не", каза той тогава пред The Dispatch.

Случаят е разследван от Бюрото за криминални разследвания и Полицейското управление на Кълъмбъс, а обвинението се води от прокуратурата на окръг Франклин. Обърн беше официално обвинена през 2023 г. и е изправена пред възможна присъда от до 69 години затвор или доживотен затвор.