Спортна журналистка от Алабама и съпругът ѝ бяха намерени мъртви

Спортна репортерка от Алабама и съпругът ѝ са били открити мъртви в дома им във вторник, 16 декември, при очевиден случай на убийство и самоубийство. В жилището е било намерено и тригодишно дете, което не е пострадало.

Полицейското управление на Хувър е реагирало на сигнал около 9:03 ч. местно време, след като член на семейството е открил двамата в безсъзнание. Екипи на пожарната и спешната помощ са констатирали смъртта на мъж и жена вследствие на огнестрелни рани. Полицията заяви, че няма заплаха за обществото.

Медията WBRC идентифицира жената като своя бивша спортна репортерка Кристина Чембърс, майка на тригодишен син. Тя и съпругът ѝ са били женени от 2021 г., пише People

Чембърс е работила в WBRC между 2015 и 2021 г., по-късно като фрийлансър, както и в "Thompson High School" до началото на 2025 година. Преди това е била репортер и водещ в WAKA, работила е за WLTZ NBC38, Comcast Sports Southeast и Raycom Media.

От "Alabaster City Schools" заявиха: "Дълбоко сме натъжени от загубата на нашата бивша служителка Кристина Чембърс."

Те подчертаха и приноса ѝ към образованието и ученическата телевизия. От "Blue Cross Blue Shield of Alabama" я описаха като "скъп колега, чиято топлота и любяща личност докосваха всички".

Сенаторът от Алабама Кейти Бойд Брит отправи "мисли и молитви" към близките на Кристина Чембърс.