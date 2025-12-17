Ник Райнър може да получи смъртна присъда за убийството на родителите си

Ник Райнър, синът на Роб и Мишел Райнър, ще бъде обвинен по две точки за убийство във връзка със смъртта на родителите си в дома им в квартал Брентууд.

Обвиненията предвиждат максимално наказание доживотен затвор без право на замяна или смъртно наказание, заяви окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хокман. Обвиненията, които вече са официално внесени, включват твърдението, че при убийствата е било използвано хладно оръжие - нож.

"Разследванията на случаи, в които са замесени членове на едно семейство, са сред най-трудните и най-разтърсващите, с които се сблъсква нашата служба, заради интимния и често брутален характер на тези престъпления"заяви Хокман на пресконференция, цитиран от Variety.

Обвиненията включват и т.нар. "специално обстоятелство" за множество убийства, което прави престъплението потенциално допустимо за смъртно наказание. Прокуратурата ще вземе решение на по-късен етап дали да поиска смъртна присъда. Хокман, който беше избран миналата година, възстанови възможността за прилагане на смъртното наказание в окръг Лос Анджелис, отменяйки мораториума, въведен от неговия предшественик Джордж Гаскон. Въпреки това в Калифорния всички екзекуции са спрени от 2019 година.

32-годишният Ник Райнър е бил арестуван в неделя вечерта и в понеделник сутринта е бил официално задържан по подозрение в убийство. В момента се намира без право на гаранция в затвора "Twin Towers Correctional Facility" в Лос Анджелис. По информация на полицията в Лос Анджелис той е бил задържан без инциденти на около 19 километра от Брентууд.

Очаквало се е Ник Райнър да направи първата си поява в съда във вторник, но не е бил транспортиран от ареста. Адвокатът му Алън Джаксън заяви пред медиите, че клиентът му не е бил "медицински одобрен", за да бъде изведен в съдебната зала.

Джаксън, бивш прокурор на окръг Лос Анджелис и кандидат за поста окръжен прокурор, е защитавал редица известни обвиняеми, сред които Харви Уайнстийн, Кевин Спейси и Карън Рийд. Като прокурор той е постигнал осъдителна присъда срещу Фил Спектър за убийството на Лана Кларксън.

Роб и Мишел Райнър бяха открити мъртви в дома си в неделя следобед около 15:40 часа. По първоначална информация двамата са били намушкани до смърт. Полицията в Лос Анджелис съобщи, че случаят се разследва като убийство.

Син на комика и сценарист Карл Райнър, Роб Райнър първоначално става известен с ролята на Мийтхед в популярния ситком "Всички в семейството" ("All in the Family"). По-късно той режисира хитови филми като "Бъди до мен“ ("Stand by Me"), "Когато Хари срещна Сали... ("When Harry Met Sally..."), и още много други. След новината за смъртта им множество негови приятели и колеги отдадоха почит на загиналото семейство.

Ник Райнър по-рано е говорил публично за борбата си със зависимости и за периоди на бездомност. Той е и съавтор на филма "Да бъдеш Чарли" ("Being Charlie") от 2015 г., режисиран от Роб Райнър и вдъхновен от личните му преживявания.