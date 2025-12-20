Пиян мъж в село Презел се опитал да души съселянина си, той го уби

41-годишен мъж от село Прелез беше убит след свада.

В около 8.15 часа на 20 декември полицията получава сигнал за тяло на улица в заветското село. Органите на реда откриват там мъжа без жизнени показатели, като при огледа медиците установяват, че има следи от насилствена смърт. Тялото е покрито множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене.

В хода на предприетите спешни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установена съпричастността към извършеното деяние на 47-годишен мъж от Прелез, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Той е направил самопризнания, като е разказал, че докато разхождал кучето си около 00.30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата.

Във видимо нетрезво състояние загиналият мъж псувал, обиждал и се опитал да души съселянина си, който афектиран му нанесъл удари с ръце, крака и дървена пръчка.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан. По случая се води разследване