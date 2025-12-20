IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Пиян мъж в село Презел се опитал да души съселянина си, той го уби

Извършителят бил провокиран и нападнат от жертвата

20.12.2025 | 15:22 ч. 11
Снимка: Pixabay/RayMediaGroup

Снимка: Pixabay/RayMediaGroup

41-годишен мъж от село Прелез беше убит след свада.

В около 8.15 часа на 20 декември полицията получава сигнал за тяло на улица в заветското село. Органите на реда откриват там мъжа без жизнени показатели, като при огледа медиците установяват, че има следи от насилствена смърт. Тялото е покрито множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене.

В хода на предприетите спешни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установена съпричастността към извършеното деяние на 47-годишен мъж от Прелез, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Той е направил самопризнания, като е разказал, че докато разхождал кучето си около 00.30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата.

Във видимо нетрезво състояние загиналият мъж псувал, обиждал и се опитал да души съселянина си, който афектиран му нанесъл удари с ръце, крака и дървена пръчка.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан. По случая се води разследване

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убийство село Прелез нападение труп
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem