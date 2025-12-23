Турция загуби връзка със самолет, превозващ началника на генералния щаб на Либия

Турция съобщи, че е загубила връзка с бизнес самолет от типа Falcon 50 с петима пътници на борда, включително началника на генералния щаб на Либия, след като той е излетял от столицата Анкара.

“Връзката беше загубена в 20:52 местно време с бизнес самолет от тип Falcon 50, с регистрационен номер 9H-DFJ, излетял от летище Есенбога в Анкара с направление Триполи в 20:10 местно време“, написа министърът на вътрешните работи Али Йерликая в X.

На борда са били петима пътници, включително либийският началник на генералния щаб, генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад. / БГНЕС