Турция загуби връзка със самолет, превозващ началника на генералния щаб на Либия

Въздушното пространство над Анкара е затворено

23.12.2025 | 21:50 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Турция съобщи, че е загубила връзка с бизнес самолет от типа Falcon 50 с петима пътници на борда, включително началника на генералния щаб на Либия, след като той е излетял от столицата Анкара.

“Връзката беше загубена в 20:52 местно време с бизнес самолет от тип Falcon 50, с регистрационен номер 9H-DFJ, излетял от летище Есенбога в Анкара с направление Триполи в 20:10 местно време“, написа министърът на вътрешните работи Али Йерликая в X.

На борда са били петима пътници, включително либийският началник на генералния щаб, генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад. / БГНЕС

Тагове:

Турция самолет загубена връзка въздушно пространство Анкара Либия генерален щаб
