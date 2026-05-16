Украйна включи в арсенала си наземен дрон с мачта

Министерството на отбраната на Украйна кодифицира роботизираните комплекси "Плющ", платформа с тегло 1000 кг, 10-метрова мачта и обхват от 40 км. Системата поддържа комуникационно реле, електронна война и разузнаване и може да работи автономно в продължение на четири дни в режим на засада.

Министерството на отбраната на Украйна официално кодифицира и одобри за експлоатация „Плющ“ - наземна безпилотна разузнавателна и релейна платформа, разработена от украинската компания за отбранителни технологии "Роботични комплекси", обяви фирмата, цитиран от Defence.

Сертификацията отваря вратата за официални поръчки от украинските въоръжени сили и бележи още един важен момент в усилията на Киев да използва вътрешно разработени безпилотни системи в голям мащаб по фронтовата линия, която е изразходвала оборудване с темпове, които никой конвенционален цикъл на поръчки не би могъл да поддържа.

A Ukrainian Pliushch ground drone with a 10-meter mast has been cleared for front-line service. Robotic Complexes' system can run recon, jam signals, and relay communications autonomously for four days. Read more: https://t.co/3fLPg2O9WO pic.twitter.com/sGLieCWcsa — Dylan Malyasov | 🧐 (@DylanMalyasov) May 14, 2026

"Плющ" (Бръшлян) е изграден около 10-метрова разтегателна мачта, монтирана на мобилна наземна платформа с тегло 1000 килограма, и тази мачта е определящата характеристика на системата. Повдигайки сензори, комуникационно оборудване или полезни товари за електронна война доста над нивото на земята и растителността, той разширява ефективния им оперативен обхват в среди, където пряката видимост е разликата между функционираща мрежа и неработеща такава. Платформата се движи с до 12 километра в час и носи достатъчен капацитет за оперативен обхват от 40 километра, според Robotic Complexes.

Robotic Complexes описва "Плющ: като способен да функционира като комуникационен и релеен възел, носещ системи за електронна война и изпълняващ разузнавателни и наблюдателни задачи - комбинация, която се справя с постоянното предизвикателство на украинската линия на контакт, където разширяването на комуникационната инфраструктура и покритието на сензорите, без да се излага персоналът на условия, пренаситени с дронове и тежка артилерийска атака, се превърна в един от определящите тактически проблеми на войната.

Работейки автономно в режим на засада,

"Плющ" може да остане активен до четири дни без човешка намеса, според компанията, което позволява на подразделенията да разположат платформата на предни позиции и да я оставят да наблюдава, релеира или води електронна война независимо. Тази възможност намалява както натоварването на човешката сила, така и радиоизлъчванията, които могат да разкрият местоположението на подразделението на противниковите системи за радиолокация - заплаха, към която украинските командири са се научили да се отнасят толкова сериозно, колкото и към директния огън.

"Роботични комплекси" потвърдиха, че системата вече се използва от бойните части на фронтовата линия, което означава, че процесът на кодификация е последвал оперативното разполагане, а не го е предшествал. Тази последователност е характерна за развитието на украинската отбрана, където необходимостта на бойното поле води до бързо разполагане на бойни машини, а официалното сертифициране наваксва след това. Кодификацията на Министерството на отбраната сега узаконява този статус, позволявайки "Плющ" да бъде официално доставен на украинските отбранителни сили чрез стандартни канали за обществени поръчки, а не чрез неформалните договорености, които характеризират голяма част от приемането на технологии на фронтовата линия в Украйна от февруари 2022 г. насам.

Платформата ще стане достъпна и за военни части чрез Brave1 Market, използвайки E-points, дигитализирания механизъм за обществени поръчки на Украйна, свързан с клъстера за отбранителни технологии Brave1. Стартиран от украинското правителство през 2023 г., Brave1 е проектиран да ускори процеса на доставка между местните разработчици и фронтовите подразделения, като намали бюрократичното триене, което исторически е забавяло военните поръчки до темпо, несъвместимо с активните бойни действия. Предоставянето на "Плющ" чрез този канал сигнализира, че „Роботизирани комплекси“ възнамеряват да достигнат до подразделения, които вече са натрупали Е-точки, вместо да чакат централизирани договори за доставки от Министерството.