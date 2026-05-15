BGONAIR Live Новини Днес | 104

Врачката Вероника Фън Шуй съветвала Ермак да елиминира враговете си

Практикувани ли са езотеризъм, нумерология и фън шуй в президентството?

15.05.2026 | 19:30 ч. 5
Reuters

Процесът срещу Андрий Ермак, доскоро смятан за втората най-влиятелна фигура в Украйна, се очакваше да бъде най-значимото политическо събитие в Киев тази седмица.

Но детайлът, който плени страната, не са обвиненията в корупция, нито гаранцията от 140 милиона гривни, която той казва, че не може да си позволи. Най-коментираното е контакт, запазен в телефона му като "Вероника Фън Шуй“.

Консултации при врачка

Разбра се, че Ермак е потърсил съвета на врачка по време на политически сътресения, като мистикът е настоявал бившия помощник на Володимир Зеленски да елиминира враговете му.

Ермак е бил началник на кабинета на украинския президент и най-близък довереник през по-голямата част от руската инвазия, преди да подаде оставка през ноември, след като беше свързан с многомилионен корупционен скандал, който обхвана вътрешния кръг на президента.

Процесът беше посрещнат с облекчение в Киев, където обвиненията срещу Ермак предизвикаха ожесточено недоволство. Въпреки това им отне почти шест месеца, за да стигнат до вратата на съдебната зала.

Но по време на изслушването в четвъртък прокурорите твърдят, че Ермак е споделил рождените дати на съюзници и противници с гадателката, търсейки нейните насоки как да се справи с антикорупционни служители, журналисти и политици, които са му се изпречили на пътя.

"Вероника Фън Шуй“ му е казала да елиминира враговете си, докато Ермак все още е под закрилата на президента, според Специалната прокуратура за борба с корупцията.

Коя е Вероника?

Вероника Аникиевич е идентифицирана като 51-годишната жителка на Киев, която работи професионално като астролог и гадателка, пише The Telegraph.

Ермак твърди, че е търсил нейния съвет, наред с други, относно Олег Татаров, заместник-началник на президентската канцелария, Виктор Ляшко, министър на здравеопазването, и Ирина Венедиктова, бивш главен прокурор.

Съветите на Аникиевич дори са се простирали до назначаването на министър-председател на Украйна.

"Ако не ги спрете, те ще вземат властта. Ситуацията е такава, че или вие, или те", гласи едно от съобщенията на гадателката Вероника.

Според прокурорите, Аникиевич, която все още не е коментирала обвиненията, е поддържала отделен телефон единствено за комуникация с Ермак.

Обвиненият в корупция бивш началник на канцеларията отрече твърденията, казвайки, че познава няколко жени с името Вероника, но... "определено не съм общувал с врачки".

Разкритията предизвикаха бърза и остра реакция от президентската администрация.

Езотеризъм, нумерология, фън шуй в президентството?

Дмитро Литвин, съветник на Зеленски, поясни, че "езотеризъм, нумерология, фън шуй не се практикуват в президентската администрация“.

Местните медии съобщиха, че бащата на Аникиевич е гражданин на Руската федерация, който през 2015 г. е ръководил областен клон на Опозиционния блок в Геническ, Херсонска област.

Опозиционният блок е проруска политическа партия в Украйна.

Той продължава да живее в сега окупирания град и преди това е публикувал снимки с руски символи, установи разследване на Радио Свобода.

Самата Вероника Аникиевич е пътувала до Крим през 2015 година.

Прокурорите твърдят, че Ермак е изпрал големи суми пари чрез развитието на луксозен жилищен комплекс в покрайнините на Киев.

Съдът постанови да го постави в предварителен арест за срок от 60 дни, освен ако не внесе гаранция.

Ермак, който отрече обвиненията и заяви, че ще обжалва решението, се яви в съда, облечен в костюм и със значка в цветовете на украинското знаме.

"Нямам толкова пари. Не бях подготвен за това. Мисля, че имам достатъчно познати и приятели. Надявам се, че ще могат да помогнат с това", каза Ермак след решението на съдията.

Бившата дясна ръка на Зеленски добави, че е "доста силен човек“, когато го попитаха дали е готов да бъде в затворническа килия, като човек, който "остана в Киев“, когато Русия нахлу на 24 февруари 2022 г.

Преди оставката си Ермак беше широко смятан за втората най-влиятелна фигура в Украйна, която строго контролираше достъпа до президента Зеленски.

Самият Зеленски, чието положение е засегнато от корупционни скандали, докато войната с Русия продължава, не е коментирал случая, свързан с бившия му най-близък съюзник.

Андрий Ермак Украйна корупционен скандал Володимир Зеленски врачки Вероника Фън Шуй
