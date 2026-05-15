Врачката Вероника Фън Шуй съветвала Ермак да елиминира враговете си

Процесът срещу Андрий Ермак, доскоро смятан за втората най-влиятелна фигура в Украйна, се очакваше да бъде най-значимото политическо събитие в Киев тази седмица.

Но детайлът, който плени страната, не са обвиненията в корупция, нито гаранцията от 140 милиона гривни, която той казва, че не може да си позволи. Най-коментираното е контакт, запазен в телефона му като "Вероника Фън Шуй“.

Консултации при врачка

Разбра се, че Ермак е потърсил съвета на врачка по време на политически сътресения, като мистикът е настоявал бившия помощник на Володимир Зеленски да елиминира враговете му.

Ермак е бил началник на кабинета на украинския президент и най-близък довереник през по-голямата част от руската инвазия, преди да подаде оставка през ноември, след като беше свързан с многомилионен корупционен скандал, който обхвана вътрешния кръг на президента.

Процесът беше посрещнат с облекчение в Киев, където обвиненията срещу Ермак предизвикаха ожесточено недоволство. Въпреки това им отне почти шест месеца, за да стигнат до вратата на съдебната зала.

Но по време на изслушването в четвъртък прокурорите твърдят, че Ермак е споделил рождените дати на съюзници и противници с гадателката, търсейки нейните насоки как да се справи с антикорупционни служители, журналисти и политици, които са му се изпречили на пътя.

One of the more bizarre aspects of the Andriy Yermak corruption case saga spilled out in court yesterday and today. Zelenskyy's powerful former chief of staff had a "fortune teller" who he knew as "Veronika Feng Shui." Her name is Veronika Anikievich, a Kyiv resident, according… pic.twitter.com/OTG4M6S67t — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 13, 2026

"Вероника Фън Шуй“ му е казала да елиминира враговете си, докато Ермак все още е под закрилата на президента, според Специалната прокуратура за борба с корупцията.

Коя е Вероника?

Вероника Аникиевич е идентифицирана като 51-годишната жителка на Киев, която работи професионално като астролог и гадателка, пише The Telegraph.

Ермак твърди, че е търсил нейния съвет, наред с други, относно Олег Татаров, заместник-началник на президентската канцелария, Виктор Ляшко, министър на здравеопазването, и Ирина Венедиктова, бивш главен прокурор.

Съветите на Аникиевич дори са се простирали до назначаването на министър-председател на Украйна.

"Ако не ги спрете, те ще вземат властта. Ситуацията е такава, че или вие, или те", гласи едно от съобщенията на гадателката Вероника.

Според прокурорите, Аникиевич, която все още не е коментирала обвиненията, е поддържала отделен телефон единствено за комуникация с Ермак.

Обвиненият в корупция бивш началник на канцеларията отрече твърденията, казвайки, че познава няколко жени с името Вероника, но... "определено не съм общувал с врачки".

Разкритията предизвикаха бърза и остра реакция от президентската администрация.

Езотеризъм, нумерология, фън шуй в президентството?

Дмитро Литвин, съветник на Зеленски, поясни, че "езотеризъм, нумерология, фън шуй не се практикуват в президентската администрация“.

Местните медии съобщиха, че бащата на Аникиевич е гражданин на Руската федерация, който през 2015 г. е ръководил областен клон на Опозиционния блок в Геническ, Херсонска област.

Опозиционният блок е проруска политическа партия в Украйна.

Той продължава да живее в сега окупирания град и преди това е публикувал снимки с руски символи, установи разследване на Радио Свобода.

Самата Вероника Аникиевич е пътувала до Крим през 2015 година.

Прокурорите твърдят, че Ермак е изпрал големи суми пари чрез развитието на луксозен жилищен комплекс в покрайнините на Киев.

Съдът постанови да го постави в предварителен арест за срок от 60 дни, освен ако не внесе гаранция.

Ермак, който отрече обвиненията и заяви, че ще обжалва решението, се яви в съда, облечен в костюм и със значка в цветовете на украинското знаме.

"Нямам толкова пари. Не бях подготвен за това. Мисля, че имам достатъчно познати и приятели. Надявам се, че ще могат да помогнат с това", каза Ермак след решението на съдията.

Бившата дясна ръка на Зеленски добави, че е "доста силен човек“, когато го попитаха дали е готов да бъде в затворническа килия, като човек, който "остана в Киев“, когато Русия нахлу на 24 февруари 2022 г.

Преди оставката си Ермак беше широко смятан за втората най-влиятелна фигура в Украйна, която строго контролираше достъпа до президента Зеленски.

Самият Зеленски, чието положение е засегнато от корупционни скандали, докато войната с Русия продължава, не е коментирал случая, свързан с бившия му най-близък съюзник.