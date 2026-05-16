Четиричленно семейство почина, след като изяде диня с отрова за плъхове

Четиричленно семейство в Индия почина, след като яло диня, съдържаща токсичен химикал, който често се среща в отрова за плъхове. Разследващите обаче все още не знаят как веществото е попаднало в плода.

Абдула Докадия, съпругата му Насрин и дъщерите им Айеша и Зайнаб бяха открити мъртви в дома си в Мумбай на 25 април, съобщава BBC.

Смъртта им бързо влезе в националните новини в Индия и случаят стана известен на местно ниво като "смъртните случаи с динята", след като полицията съобщи, че плодът е бил последното нещо, което семейството е консумирало, преди да се почувства зле. Инцидентът дори доведе до срив в цените на плодовете на пазарите в Мумбай.

Последната вечеря

Полицията съобщи, че семейството е посрещнало роднини на вечеря в нощта преди смъртта си. Всички яли биряни, преди гостите да си тръгнат около 22:30 часа..

Няколко часа по-късно семейството яло диня и скоро след това започнало да повръща и да има диария, посочват от полицията.

Четиримата били откарани в близка болница, а по-късно прехвърлени в JJ Hospital, но всички починали.

"Все още събираме доказателства и разглеждаме всички възможни мотиви. Не сме изключили убийство, инцидент или самоубийство", заявява високопоставен полицейски служител пред медията.

Отрова за плъхове в органите и в динята

Миналата седмица съдебномедицинските експерти обявиха, че в органите на жертвите и в проби от динята, събрани по време на разследването, е открит цинков фосфид - силно токсичен химикал, който често се използва в отрова за плъхове.

Химикалът е открит във "висцерални проби - конкретно в черния дроб, бъбреците и далака - както и в проби от стомашно съдържимо, жлъчка и коремна мазнина", казва директорът на Forensic Science Laboratory д-р Виджай Такаре.

Заместник-комисарят на полицията Правин Мундхе също потвърди пред изданието, че цинков фосфид е открит в пробата от динята, събрана по време на разследването, но не и в други хранителни продукти, иззети от дома.

Според BBC в сградата, в която живеели Докадия, имало проблем с гризачи, а много от обитателите използвали репеленти, отровни примамки и лепкави капани срещу плъхове.

Разследването остава отворено

Мумбайският лекар Бхушан Рокаде каза, че цинковият фосфид е "изключително токсично химично съединение", което може да бъде смъртоносно дори в много малки количества.

"След поглъщане или при контакт с влага този химикал образува газ фосфин, който пречи на клетките в тялото да използват кислород и има тежки последици за множество органи", обясни Рокаде.

Полицията съобщи пред изданието, че са разпитани десетки хора, включително роднини, съседи и колеги. Разследващите обаче все още не са установили дали смъртта на семейството е резултат от инцидент, самоубийство или престъпление.