Деница Малчева е новата Царица Роза на Казанлък

В надпреварата за короната участваха 35 абитуриентки от града

15.05.2026 | 22:56 ч. 0
БГНЕС

Деница Малчева е новата 58-а Царица Роза на Казанлък. Дванадесетокласничката спечели престижната титла по време на бляскав конкурс-спектакъл, проведен тази вечер в Града на розите. Нейни подгласнички станаха Йоана Мицева и Анжела Иванова.

В надпреварата за короната участваха 35 абитуриентки от Казанлък, а победителката бе избрана от седемчленно жури с председател проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог и председател на Академията за мода. Част от журито бе и Негово Превъзходителство Чикахиса Суми – посланик на Япония в България, който традиционно подкрепя конкурса и връзките между Казанлък и японските градове-побратими Фукуяма и Мунаката.

Изборът на новата Царица Роза постави началото на Празника на розата 2026. Кулминацията на тържествата ще бъде на 5, 6 и 7 юни, когато Казанлък ще посрещне гости от страната и чужбина с богата културна програма, посветена на традицията на маслодайната роза. | БГНЕС

Казанлък Царица Роза
