Мъж се самовзриви в Москва, уби и двама полицаи

Той е действал при опит да бъде задържан

24.12.2025 | 09:25 ч. Обновена: 24.12.2025 | 09:29 ч. 0
Снимка ИТАР-ТАСС

Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, пишат Ройтерс и БТА. позовавайки се на разследващите служби.

Неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържан. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.

"По данни на следствието през нощта на 23 срещу 24 декември на улица "Елецкая" в Москва двама сътрудници на полицията са видели подозрително лице близо до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, той е задействал взривно устройство", се добавя в изявлението.

Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство. По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.

Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал. /БТА

