Президентът на Русия Владимир Путин е пожелал на президента на САЩДоналд Тръмп Весела Коледа в четвъртък, съобщи Кремъл, часове след като украинският им колега Володимир Зеленски сякаш пожела смърт на руския лидер в обръщението си в навечерието на Коледа.

Путин е изпратил поздравително послание до Тръмп, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но не се очаква лидерите да говорят на Коледа.

В навечерието на Коледа Зеленски каза:

"Днес всички споделяме една мечта. И отправяме едно желание - за всички нас: "нека той пукне".

Широко разпространено е разбирането, че това е препратка към Путин. Преди това Зеленски намекна за план за демилитаризирани зони в Източна Украйна.

Актуализиран 20-точков план, договорен от украински и американски представители и изпратен обратно в Москва, включва също замразяване на бойните действия по сегашния начин, провеждане на избори в Украйна и разрешаване на страната да запази кандидатурата си за присъединяване към НАТО.

Зеленски каза, че очаква отговор от Русия до сряда вечерта, но в четвъртък Кремъл заяви, че все още анализира документите. Москва заяви, че Путин е бил информиран за предложенията.

"В Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто призната за линия на контакт", каза той. "Работна група ще се свика, за да определи преразпределението на силите, необходимо за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на потенциални бъдещи специални икономически зони."

Въпросът за територията остава "най-трудният момент", според Зеленски, и ще бъде обсъден от националните лидери. Той добави, че създаването на зоната все още ще изисква специално одобрение от украинския парламент или референдум.

Песков каза, че руският специален пратеник Кирил Дмитриев е информирал Путин, но отказа да даде подробности за реакцията на Русия на предложенията.

"Всички основни параметри на позицията на руската страна са добре известни на нашите колеги от Съединените щати", каза Песков пред репортери. "Сега възнамеряваме да формулираме нашата позиция въз основа на информацията, получена от държавния глава, и да продължим контактите си в най-близко бъдеще чрез съществуващите канали, които работят в момента."

Киев не е публикувал проект на документа, но Зеленски очерта съдържанието на плана точка по точка на брифинг с журналисти. Той каза, че една точка в последния документ гласи: "Украйна ще проведе президентски избори възможно най-скоро след подписване на споразумение."

Документът ще бъде допълнен от допълнителни двустранни споразумения между Съединените щати и Украйна относно споразумения за сигурност и възстановяване. В проектопредложението окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала ще се управлява съвместно от Украйна, Русия и САЩ - мярка, на която Киев преди това се противопоставяше. Украинският президент обаче беше предпазлив.

"Запорожката атомна електроцентрала ще се управлява съвместно от три държави - Украйна, Съединените щати и Русия... За Украйна това звучи много неподходящо и не съвсем реалистично", каза Зеленски.

Предложението не изисква Украйна официално да се откаже от присъединяването си към военния съюз НАТО. Предишен план, изготвен от САЩ, би изисквал правен ангажимент от Киев да не се присъединява към блока.

"Изборът на членовете на НАТО е дали да приемат Украйна или не. Нашият избор е направен. Отказахме се от предложените промени в конституцията на Украйна, които биха забранили на Украйна да се присъедини към НАТО", каза Зеленски.

Планът от 20 точки включва също път към членство в Европейския съюз, достъп до европейския пазар и създаване на Фонд за развитие на Украйна.

Американските и американските компании ще инвестират съвместно във възстановяването, развитието, модернизацията и експлоатацията на газовата инфраструктура на Украйна, включително нейните тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

Натискът за мир идва, докато Русия продължава бавното си настъпление към последните градове от "крепостния пояс" – Славянск и Краматорск.

Украинските войски се изтеглиха от обсадения източен град Сиверск, като военните заявиха във вторник, че са предприели действия, "за да запазят живота на нашите войници и бойната способност на подразделенията".

Добави се, че руските сили имат "значително предимство в човешката сила".

Руски следователи съобщиха, че трима души, включително двама полицаи, са били убити при експлозия в Москва в сряда, само дни след като кола бомба уби високопоставен генерал недалеч.

Двамата служители на пътната полиция се приближавали към "подозрително лице", когато взривило се е взривило взривно устройство, съобщи говорителката на Следствения комитет Светлана Петренко. Двамата служители, както и още един човек, стоящ наблизо, са починали от нараняванията си. Инцидентът се е случил в същия район на руската столица, където генерал-лейтенант Фанил Сарваров беше убит от кола бомба в понеделник сутринта.

Разследващите заявиха, че Украйна може да стои зад нападението, което е третото подобно убийство на висш военен офицер за малко повече от година.