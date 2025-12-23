Зеленски: Украйна и САЩ подготвиха няколко проектодокумента за гаранции

Украйна и САЩ са подготвили няколко проектодокумента — за гаранции за сигурност, за възстановяване и за рамка за прекратяване на войната, започната от Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски след поредния кръг от разговори в Маями.

Украинският лидер подчерта, че между написаното на хартия и реалността на бойното поле все още има сериозни пропуски.

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб Андрий Гнатов след техните срещи с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп през уикенда.

“Работата беше продуктивна и вече са готови няколко проектодокумента. Точките в тях са структурирани така, че да осигурят реален край на войната и да предотвратят трето руско нахлуване“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Договорените проекти идват след седмици на хаотична дипломация, започнала след изтичането в края на ноември на 28-точков проект, подготвен от американски представители с участие на Кремъл. В първоначалния си вид документът е изисквал Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, да ограничи числеността на армията си и да отстъпи територии, които руските сили досега не са успели да завладеят на бойното поле.

Изтичането на проекта предизвика интензивна дипломатическа активност. Украйна и европейските ѝ партньори побързаха да противодействат с алтернативно предложение, по-неблагоприятно за Москва.

Тези усилия доведоха до нов 20-точков план от страна на Киев, който беше подробно обсъден с американския екип в Маями през уикенда. Макар Киев и Вашингтон да заявяват, че проектът в голяма степен е завършен, представители и от двете страни признават, че няколко разпоредби остават неприемливи и че устойчиво прекратяване на огъня все още е далеч.

В изказване във Флорида президентът на САЩ Доналд Тръмп даде малко подробности за разговорите в Маями, като заяви единствено, че преговорите продължават и “вървят добре“. Той отказа да очертае следващи стъпки или срокове, подчертавайки разминаването между политическото движение и постигането на изпълними резултати.