Бомба избухна пред банка в Солун ВИДЕО

В ранните часове на Коледа близо до клон на банка в Евосмо, Солун е станала експлозия, предава Proto Thema.

Експлозията е предизвикана от взривно устройство, поставено на кръстовището до банката. Нанесени са сериозни щети на банковия клон, фасадите на жилищни сгради и седем паркирани автомобила. Гръцката полиция разследва възможността експлозията да е свързана с престъпление, като разследването е поверено на Отдела за борба с организираната престъпност.

Случаят има общи характеристики с предишна експлозия пред клон на същата банка през май миналата година, се посочва в публикацята.