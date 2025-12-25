IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бомба избухна пред банка в Солун ВИДЕО

Нанесени са сериозни щети на банковия клон

25.12.2025 | 18:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

В ранните часове на Коледа близо до клон на банка в Евосмо, Солун е станала експлозия, предава Proto Thema.

Експлозията е предизвикана от взривно устройство, поставено на кръстовището до банката. Нанесени са сериозни щети на банковия клон, фасадите на жилищни сгради и седем паркирани автомобила. Гръцката полиция разследва възможността експлозията да е свързана с престъпление, като разследването е поверено на Отдела за борба с организираната престъпност.

Случаят има общи характеристики с предишна експлозия пред клон на същата банка през май миналата година, се посочва в публикацята.

Солун бомба банка Гърция
