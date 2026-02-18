Пролетта започва с полети на специални цени до 18 дестинации с „България Еър“

Пролетта наближава с все по-слънчеви дни, а с нея и идва и удобният момент за планиране на следващо очаквано пътешествие до красиви европейски градове. Националният авиопревозвач посреща пролетта със специална промоция на билети на атрактивни цени до 18 дестинации в Европа и Близкия Изток, даваща повод да погледнем към календара.

Кампанията «Напролет с полет» предлага примамливи отстъпки спрямо стандартните тарифи за всички резервации, направени от 18 февруари до 6 март. Периодът на пътуване на промо условия с полети от София и Варна е от 20 февруари до 31 май 2026 г. Планирайте своето пролетно пътуване още сега и се възползвайте от еднопосочни билети в икономична класа на цени от 59 евро, както и от преференциални тарифи в бизнес класа.

Сред целогодишните дестинации в пролетната кампания на „България Еър“ са Атина, Рим, Прага, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Франкфурт, Амстердам, Брюксел, Цюрих и Тел Авив. Намаленията на цените на самолетните билети важат и за полети до атрактивните сезонни дестинации като Лисабон, Порто, Палма де Майорка, Малага, Барселона и Милано, които също са включени в предложението.

Пролетта започва с нов полет само за 59 евро до Атина, Рим, Милано и Прага в икономична класа за еднопосочен билет. Кампанията включва и полети от Варна до Париж на цени от 109 евро за посока в икономична класа.

В икономичната класа на националния авиопревозвач пътувате удобно, с високо ниво на комфорт и отлично обслужване на борда. В цената на тарифата се включва багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ /чанта или лаптоп/, безплатна регистрация за полет, вкусен кетъринг с вода, сандвич, шоколадче, кафе, топли и студени напитки. Новите самолети Airbus A220 предлагат модерен интериор, по-широки седалки, индивидуални портове за зареждане на електронни устройства и по-ниски нива на шум за по-комфортно изживяване. Флотилията от най-новото поколение на „България Еър“ има по-икономичен разход на гориво и е с по-ниски въглеродни емисии, което прави пътуването както приятно, така и по-устойчиво.

За пътниците, които търсят повече пространство, персонално внимание и допълнителни привилегии, бизнес класата предлага редица предимства на цени, започващи от 229 евро на посока. Бизнес класата предлага по-широки и напълно регулируеми кожени кресла, приоритетно чекиране и качване на борда, специално 4-степенно меню, лично отношение от кабинния екипаж, както и достъп до бизнес салони в летищата.

Освен това, бизнес пътниците се радват на увеличен обем на ръчния багаж до 15 кг и два броя регистриран багаж до 32 кг всеки. С услугата „Upgrade до бизнес класа“ пътниците може да се възползват от предимствата oт 24 часа до 40 минути преди излитане по разписание при наличие на свободни места.

Местата на промоционалните цени са ограничени, затова побързайте да си осигурите резервация на избраните дати и да се възползвате от най-добрите налични тарифи за полет през пролетта до незабравима дестинация.

Повече информация за условията на кампанията и график на полети може да откриете нa www.air.bg. Резервации могат да се направят чрез официалния сайт, мобилното приложение на националния авиопревозвач, в офисите на компанията в страната и чужбина, както и през партньорските агенции.