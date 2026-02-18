IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Лудогорец - ЦСКА е гвоздеят на полуфиналите за Купата на България

Арда - Локомотив (Пловдив) е другата двойка

18.02.2026 | 13:02 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Арда - Локомотив (Пловдив) и Лудогорец - ЦСКА са полуфиналите за Купата на България по футбол. Първите отбори ще домакинстват в първия мач и ще бъдат гости на реванша.

Победителят от първата двойка ще бъде символичен домакин на финала на турнира, който трябва да се играе през месец май на Националния стадион "Васил Левски". Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА е повторение от финала миналата година, когато "орлите" спечелиха трофея след минимален успех с 1:0.

Жребият бе изтеглен в Национална футболна база в Бояна. 

Първите мачове ще бъдат на 7 и 8 април, реваншите ще се изиграят на 21 и 22 април, като може да има малко промяна на датите на реваншите заради провеждането на предварителни парламентарни избори в България на 19 април.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

лудогорец цска арда локомотив пловдив
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem