Лудогорец - ЦСКА е гвоздеят на полуфиналите за Купата на България

Арда - Локомотив (Пловдив) и Лудогорец - ЦСКА са полуфиналите за Купата на България по футбол. Първите отбори ще домакинстват в първия мач и ще бъдат гости на реванша.

Победителят от първата двойка ще бъде символичен домакин на финала на турнира, който трябва да се играе през месец май на Националния стадион "Васил Левски". Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА е повторение от финала миналата година, когато "орлите" спечелиха трофея след минимален успех с 1:0.

Жребият бе изтеглен в Национална футболна база в Бояна.

Първите мачове ще бъдат на 7 и 8 април, реваншите ще се изиграят на 21 и 22 април, като може да има малко промяна на датите на реваншите заради провеждането на предварителни парламентарни избори в България на 19 април.