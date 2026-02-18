Гюров тръгва със силна заявка, ще маха Сарафов

Служебният премиер Андрей Гюров коментира за първи път избора си на министри в кабинета.

"С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов, даваме ясен знак за важността на съдебната система. Янкулов е водил разследването по „Осемте джуджета“, има морални аргументи да поиска освобождаване на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа", каза той след срещата си с президента Илияна Йотова.

Очаквайте подробности!