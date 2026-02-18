IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Гюров тръгва със силна заявка, ще маха Сарафов

Разчитаме Янкулов да поиска освобождаване на кабинета на главния прокурор, заяви той

18.02.2026 | 12:54 ч. Обновена: 18.02.2026 | 12:54 ч. 3
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Служебният премиер Андрей Гюров коментира за първи път избора си на министри в кабинета.

"С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов, даваме ясен знак за важността на съдебната система. Янкулов е водил разследването по „Осемте джуджета“, има морални аргументи да поиска освобождаване на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа", каза той след срещата си с президента Илияна Йотова.

Очаквайте подробности!

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

андрей янкулов андрей гюров сарафов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem