Русия атакува Одеса с дронове

Взривове отекват в Одеса в резултат на атака с дронове от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".
Дроновете са насочени по посока към пристанището, информират местните "Телеграм" канали.
Въздушната тревога бе обявена в 08:58 ч.
Опасността от нови атаки с дронове остава.
Регионалните власти призова жителите да се укрият в бомбоубежищата.