Русия атакува Одеса с дронове

Въздушната тревога бе обявена в 08:58 ч.

28.12.2025 | 10:00 ч. 1
Снимка: Reuters

Взривове отекват в Одеса в резултат на атака с дронове от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

Дроновете са насочени по посока към пристанището, информират местните "Телеграм" канали.

Опасността от нови атаки с дронове остава.

Регионалните власти призова жителите да се укрият в бомбоубежищата./БТА

