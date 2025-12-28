Русия атакува Одеса с дронове

Взривове отекват в Одеса в резултат на атака с дронове от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

Дроновете са насочени по посока към пристанището, информират местните "Телеграм" канали.

Въздушната тревога бе обявена в 08:58 ч.

Опасността от нови атаки с дронове остава.

Регионалните власти призова жителите да се укрият в бомбоубежищата./БТА