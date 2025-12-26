До 40 см e e навалелият сняг в Осоговската планина, хижите, пълни с туристи, са без ток

До 40 сантиметра e навалелият сняг по Осоговската планина, базите и хижите обаче са без ток, казаха за БНР днес по обяд съдържатели на туристически обекти в планината.

От електропреносното дружество уверяват, че електрозахранването ще се възстанови до три-четири дни, каза наемателят на един от хотелите в Осогово.

Собствениците и наематели на хотелите по Осоговската планина, казаха за БНР, че обектите са пълни с посетители - така е още преди Бъдни вечер. От вчера обаче спрял токът - има паднали три електрически стълба и дървета, чието отстраняване ще отнеме дни. Засега решението е използване на агрегат, за който непрекъснато се качва гориво - нафта или бензин, разказа хотелиер, чийто комплекс е зает на 100 процента за празниците.

Решението е електропроводите в планината да се вкопаят, добави той.

Същевременно започна подготовката за зимния сезон в “Ски център - Осогово“. Откриването на пистите се очаква да стане съвсем скоро.

Екипите на ски центъра работят активно по финалните дейности, свързани с обработването на трасетата и съоръженията, за да посрещнат любителите на зимните спортове при максимално добри условия, които и този сезон ще са стотици.