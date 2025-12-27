Разсекретени архиви: Путин е искал НАТО да приеме Русия

Още през 2001 г. Владимир Путин е поискал да бъде разгледана възможността НАТО да приеме Русия. Това става ясно от разсекретена стенограма на разговор между него и американския президент Джордж Буш-младши, пише Дойче веле.

Националният архив за сигурност на САЩ разсекрети стенограмата от преговорите през 2001 г. между президента на Руската федерация Владимир Путин и тогавашния президент на САЩ Джордж Буш-младши . От документа става ясно, че по време на разговора Путин е поискал Русия да бъде приета в НАТО. Аргументът му: Москва се чувствала „изключена“ от алианса.

В отговор Буш е казал, че счита Русия за част от Запада и не я разглежда като враг. Той също така е отбелязал, че след 50 години Китай може да се превърне в сериозно предизвикателство за мира. Според американския президент интересите на Русия са свързани със Запада, а самата страна трябва да прилича на него, включително по отношение на върховенството на закона, предприемачеството и свободата на пресата.

Какво точно е искал Путин?

Путин е подчертал, че за Русия е важно само да не бъде смятана за враг. Той е посочил, че страната му е европейска и мултинационална, както и САЩ. Според него казаното от Буш за Китай след 50 години е важно и той можел да си представи Русия и САЩ като съюзници.

Президентът на Руската федерация (РФ) също така е припомнил, че още през 1954 г. Съветският съюз е подал заявление за членство в НАТО. Путин е твърдял, че към началото на новото хилядолетие (след 2000-та година) причините за отказа от преди 50 години реално вече не са съществували. В тази връзка той е допуснал, че Русия вече би могла да стане членка на НАТО. „Възможно е Русия да стане член (на НАТО)“, е казал Путин буквално.

Отделно Путин е изложил своето тълкуване за разпадането на Съветския съюз. Той е казал, че именно „добрата воля“ на СССР е променила световния ред, а Русия по неговите думи доброволно се е отказала от „хиляди квадратни километри“ територия. В този контекст той е споменал Украйна, Казахстан и Кавказ. Путин също така е споделил, че значителна част от руското общество, включително елитите, се чувстват „измамени“ от мащабните промени, които според него са донесли „повече свобода, отколкото хората могат да използват“.

В началото на октомври 2025 г. Путин заяви на заседание на клуба „Валдай“, че Русия е опитвала два пъти да се присъедини към НАТО – през 1954 г. и през 2000 г. – по време на посещението на американския президент Бил Клинтън в Москва. Тогава той не спомена разговора си с Джордж Буш-младши.

Войната в Украйна е една от последиците

В същото изявление Путин повтори тезата, че войната срещу Украйна е можела да бъде предотвратена, ако НАТО не се беше приближила до границите на Русия и ако Украйна беше запазила „реалния си суверенитет“. Подобни аргументи той използва и през февруари 2022 г., когато обяви началото на пълномащабна инвазия, твърдейки, че една от целите ѝ е да се противодейства на разширяването на НАТО.

След началото на войната на Русия срещу Украйна към алианса се присъединиха Финландия и Швеция. В резултат на това дължината на границата на Русия с НАТО се увеличи повече от два пъти – с около 1 300 километра. След подаването на заявленията от Хелзинки и Стокхолм Путин заяви, че Москва не разглежда тяхното присъединяване към алианса като заплаха, като отбеляза: „Щом искат – моля“.