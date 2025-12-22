IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Италия първа, Гърция втора - къде е България в класация за най-добра кухня?

Сред балканските кухни най-високо е класирана Сърбия

22.12.2025 | 07:00 ч. 19
Гръцката кухня е поставена на второ място в света, отстъпвайки единствено на италианската, показва най-новата класация на Taste Atlas за 2025/26 г. Подреждането се базира на над 590 000 валидни гласа за близо 19 000 традиционни ястия от цял свят.

Италия оглавява списъка с индекс 4,64, следвана плътно от Гърция с 4,60, а тройката се допълва от Перу с 4,54, пише „Труд“.

Българската кухня заема 35-о място с индекс 4,23, като изпреварва редица държави, но остава извън челните места.

В топ 10 попадат още Португалия (4-то място), Испания (5-то), Япония (6-то) и Турция, която е класирана седма с индекс 4,49.

Taste Atlas посочва и ястията, които задължително трябва да бъдат опитани – сред тях са неаполитанската пица, екстра върджин зехтинът от Лакония, перуанският сос окопа, емблематичните пастейш де Белем, японското говеждо вагю и турската закуска кахвалтъ.

От българските специалитети платформата препоръчва баница със сирене, кайзерован врат „Тракия“, сарми, кисело мляко и лютеница.

Сред балканските кухни най-високо е класирана Сърбия – 12-о място, следвана от Хърватия (18-о), Румъния (31-о) и България (35-о). Кипър остава на последната позиция сред 100-те най-добри национални кухни в света.

 

