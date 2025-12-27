Масирани руски ракетни удари срещу Украйна с „Кинжал“

Русия нанесе нова серия от ракетни удари срещу Украйна тази нощ, като атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА.
Експлозии са чути на много места, включително в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“ за няколко взрива и написа, че противовъздушната отбрана работи.
Украинските медии съобщиха, че сред използваните при атаките ракети са и свръхзвукови ракети „Кинжал“.
Ударите са били насочени предимно срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но пълният мащаб на нанесените щети засега не е установен.
Междувременно снощи руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили по-рано през деня са превзели още едно село в югоизточната Запорожка област.
Министерството написа в „Телеграм“, че е превзето село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е подложен на натиск от руските сили през последните седмици.
Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбеляза Ройтерс.
(БТА)
