България се сбогува с Георги Йорданов СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 19 / 19

Стотици граждани дойдоха да се поклонят пред паметта на последния министър на културата преди 1989 година Георги Йорданов в Народния театър „Иван Вазов“.

Тленните останки на държавника бяха изложени във фоайето на театъра, а опашката от желаещи да се сбогуват с него стигаше чак до фонтаните в градинката пред театъра.

Венци бяха изпратили от Националния дворец на културата, от ансамбъл Филип Кутев, от посолството на Виетнам, от Цоло Вутов, от една от градските организации на БСП в София и др.

На поклонението присъстваха лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов, много бивши и настоящи политическа лица от левицата, сред които Румен Овчаров, Румен Гечев, Михаил Миков, проф. Георги Близнашки, Иван Таков, Янаки Стоилов, много дейци на културата и науката – Павел Попандов, диригентът Емил Табаков, виртуозът проф. Атанас Куртев, скулпторът Валентин Старчев, актрисата Искра Радева, историците проф. Иван Илчев и доц. Наум Кайчев, проф. Захари Захариев, Хайгашод Агасян, Стоян Денчев, издателят Иван Гранитски и много други.

Президентът на България в периода 2002-2012 г. Георги Първанов заяви, че Георги Йорданов може да бъде определен като единица мярка за държавност. „През всичките тези десетилетия, в които той даваше всичко от себе си, за да защити българската култура и духовност, мнозина черпеха от неговата сила и мъдрост. Той беше почтен до края на живота си и един голям български родолюбец“, каза той.

Стоян Денчев заяви, че Георги Йорданов беше един от последните мохикани и представляваха така, както трябва да се представлява българската култура и изкуство по света. „Той не беше само човек на културата, политик и държавник, впрочем той беше всичко това, но беше също така преди всичко човек. Успях да стана приятел с него и да са уча от него. Той винаги поглеждаше дяволито със своята усмивка и често ми казваше: мярата, мярата е важна във всичко“, сподели Денчев.

Проф. Захари Захариев заяви, че Георги Йорданов е една уникална фигура не само в българската култура, а и в обществения живот на България. „Имах удоволствието да работя с него като негов заместник по линия на международната културна политика на България. Това, което той успя да сътвори през периода, в който беше министър на културата е неповторимо. За жалост то няма аналог към днешна дата. Като гледам състоянието на културата и това, което става в министерството, ми става обидно за онова, което той правеше и много други български творци. Те съумяваха да отстояват Министерството на културата не като придатък към идеологическите и политическите институции, а като сърцето на България“, каза той и добави, че Георги Йорданов ще остане като един от архитектите на съвременна и модерна България.

Проф. Атанас Куртев заяви, че Георги Йорданов е бил една изключително енергична личност и човек на делата. „Той не работеше с конюнктурата, гледаше далеч напред. Развиваше доста сложни и необичайни проекти и стигаше до резултат“, каза виртуозът и добави, че като човек Георги Йорданов е бил изключително мил, което се дължи на огромната му култура. „Той ходеше на всички концерти, нямаше концерт във филхармонията, на който да не присъства и да не каже добри думи. Той беше голям приятел с Васил Стоилов и Богомил Райнов, с хора, с които и за общувах“, каза още проф. Куртев.

Иван Таков заяви, че наследството, което оставя Георги Йорданов, ще пребъде през следващите десетилетия. „Може само наистина да си спомняме за държавника Георги Йорданов. Познавам го от детска възраст, защото бяхме съседи. Той е и един от най-успешните председатели на Столичната организация на БКП, чийто наследник реално съм аз. Чувахме се всяка седмица и се интересуваше какво се случва там. Допринесе много за издигането на България“, каза той. Таков заяви, че съветите, които му е давал Йорданов, са „първо мислим за държавата, а след това за партията“.

Бившият министър на културата Георги Йорданов почина на 22 декември.

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица, Сливенско. През 1956 г. завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Трудовата си дейност започва като районен прокурор, заместник-околийски и окръжен прокурор в Сливен. Член е на Българската комунистическа партия (БКП) от 1956 г., откъдето започва и политическата му кариера – завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ в Окръжния комитет. В периода 1971-1979 г. е първи секретар на Градския комитет на БКП в София.

От 1979 до 1986 г. е заместник-председател на Министерския съвет и избран отново за същата позиция на пленума от 21 март 1986 г. От 1982 г. до 1989 г. Георги Йорданов е председател на Комитета по култура, председател на Съвета за духовно развитие при Министерски съвет от 1986 г. до 1988 г. и министър на културата, науката и просветата от 19 август 1987 г. до 4 юли 1989 г.

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г. Той е сред основателите на Държавно-обществения фонд „13 века България“.

По повод 75-годишния юбилей на Георги Йорданов е издаден сборникът „Живот на длан“, а за 80-годишнината му е отпечатано второ, допълнено издание на същата книга. В нея са публикувани спомени и отзиви на видни български интелектуалци, хора на културата, на политици, учени, работници и спортисти, които разказват за преживявания и случки, за свои впечатления от българския политик, държавник и приятел.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. / БГНЕС