Силен вятър нанася щети в Пловдив, има изтръгнати дървета ВИДЕО

Има обърнати и разместени контейнери за смет

28.12.2025 | 11:29 ч. Обновена: 28.12.2025 | 11:45 ч. 2
Бурен вятър нанесе щети в Пловдив.  Получени са над 20 сигнала, съобщиха от Пожарната в града. 

Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата. 

На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет.

Най-засегнат е бул. „6 септември“, където клони са се стоварили на пътното платно. Има и изтръгнати от вятъра дървета. На място има екипи на пожарната, които и към този момент разчистват и обезопасяват района.

Във връзка със силния вятър на територията на Пловдивска област почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони. Констатирани са и материални щети по автомобили. 

Екипи на РДПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали от град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна, допълниха от пловдивската пожарна. 

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано днес тази сутрин екип на Районната служба ПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни от РДПБЗН – Пловдив призовават водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

Опасността от ветрове остава в сила и за още 11 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Габрово, Сливен, София-област, Пазарджик и Благоевград.

За тях днес е обявен оранжев код за силен вятър. На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч.

 

