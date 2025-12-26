IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Непосилни изисквания от 2026 г.: Фризьори ще са пред фалит

Основната цел на новата наредба е повишаване на качеството и безопасността на услугите

26.12.2025 | 15:17 ч. 13
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Въвежда се задължителен тест за алергия преди боядисване във фризьорски салон от догодина. Това предвиждат нови, по-строги правила за стилисти, козметици и татуисти, които подготвя Министерството на здравеопазването.

От бранша предупреждават, че някои от изискванията са непосилни и може да се стигне до фалити.

Фризьори и клиенти се обявиха против тестовете

Даниела Тенчева - Георгиева е собственик на фризьорски салон в Хасково и има 34-годишен стаж. Досега в практиката си не е имала клиент с алергична реакция към боя за коса.

"Винаги сме правили тестове за боядисване преди всяко боядисване и къдрене, но само когато е първи път. При всяко посещение да се правят тези тестове за мен е безсмислено", каза Георгиева.

Клиентите също са против.

"Аз се боядисвам от 20 години и мисля, че е напълно излишно", посочи Петя Атанасова от Хасково.

Промените, които ще засегнат над 24 000 обекта в страната, включват още определена минимална квадратура в помещенията, задължително разстояние
между работните места и стаи за отдих.

"Аз отговарям на тези изисквания, но какво се случва с малките салони? Просто загиват", коментира Георгиева.

Основната цел на на новата наредба е повишаване на качеството и безопасността на услугите. От бранша обаче предупреждават за фалити.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фризьори фалит изисквания
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem