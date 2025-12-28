IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Мария Петрова за 2025 г.: Голяма радост и голяма тъга в един месец

Тя не разкри подробности за състоянието на Боби Михайлов

28.12.2025 | 14:15 ч. Обновена: 28.12.2025 | 14:23 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова призна, че в една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния си момент в живота - своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ Борислав Михайлов в болница заради инсулт. 

"В навечерието на 2025 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя! Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец - ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга!

Свързани статии

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Надявам се, вярвам и обичам!", написа Петрова. 

Михайлов бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември. От тогава няма информация дали се подобрява. 

Само ден преди това Мария Петрова събра близките си, за да отпразнува половинвековен юбилей с пищно парти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мария петрова боби михайлов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem