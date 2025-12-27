Тръмп: Зеленски няма нищо, докато аз не одобря плана

Американският президент Доналд Тръмп представи себе си за върховен арбитър на каквото и да е мирно споразумение между Украйна и Русия в интервю за изданието „Политико“.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да пристигне във Флорида в неделя, където ще представи на Тръмп нов план за мир от 20 точки. Той включва идея за демилитаризирана зона, а срещата се очаква да бъде фокусирана върху американските гаранции за сигурност.

В интервюто за „Политико“ американският лидер показа дистанцираност към последното предложение на Зеленски и не го подкрепи категорично.

„Той няма нищо, докато не го одобря“, заяви Тръмп. „Затова ще видим какво има (в плана)“, добави той.

Въпреки това американският президент все още смята, че срещата му със Зеленски ще бъде продуктивна.

„Мисля, че нещата с него ще се развият добре. Мисля, че ще се развият добре и с (Владимир) Путин“, каза Тръмп и добави, че очаква да разговаря с руския лидер „скоро, колкото е възможно по-скоро“.

Американският президент даде интервюто за „Политико“ само ден, след като украинският му колега разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп – Джаред Къшнър. Зеленски определи разговора като „добър“.

На срещата в неделя освен гаранциите за сигурност двамата лидери ще обсъдят и управлението на Запорожката АЕЦ, както и контрола над територията на Донбас и източните украински територии, за които Москва претендира.

Планът на Зеленски, който украинските официални лица описват като опит да се покаже гъвкавост, без да се отстъпва територия, предизвика слаба обществена реакция във Вашингтон, отбелязва „Политико“.

Предложението на Зеленски за демилитаризирана зона дойде с ключово условие - Русия трябва да изтегли силите си от съответния участък в Донецк. Москва обаче не е дала никакви сигнали, че е готова да приеме нещо различно от пълен контрол над региона, подчертавайки пропастта, която остава между позициите на двете страни.

Но Тръмп отбеляза, че руската икономика е под сериозен натиск. „Икономиката им е в тежко състояние, много тежко състояние“, каза той.

В интервюто си за „Политико“ американският президент коментира и американските въздушни удари срещу „Ислямска държава“ в Нигерия.

Той съобщи пред изданието, че първоначално ударите са били планирани за сряда, но президентът е наредил да бъдат отложени с ден по „символични причини“.

„Трябваше да ги нанесат по-рано“, каза Тръмп. „Но аз им казах: „Не, нека подарим коледен подарък“... Те не очакваха, че това ще се случи, но ги ударихме силно. Всеки лагер беше унищожен“, добави американският президент.

Тръмп потвърди също, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще бъде на посещение в САЩ този уикенд. Очаква се Нетаняху да информира американския президент за нарастващата заплаха от страна на Иран, отбелязва „Политико“.

