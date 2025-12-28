IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина Брижит Бардо, легендата на френското кино

Тя си отиде на 91-годишна възраст

28.12.2025 | 12:04 ч. Обновена: 28.12.2025 | 12:53 ч.
Брижит Бардо, френската актриса и певица, която се превърна в секс символ, преди да обърне гръб на филмовата индустрия, за да стане активист за правата на животните, почина на 91 години.

„Фондация Брижит Бардо съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и председателка, Брижит Бардо, световноизвестна актриса и певица, която избра да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на защитата на животните и на своята фондация“, се посочва в съобщението, изпратено до АФП, без да се уточнява денят или мястото на смъртта.

Бардо доби международна слава с филма от 1956 г. „И Бог създаде жената“, написан и режисиран от тогавашния ѝ съпруг Роже Вадим.

В началото на 70-те години обаче тя обяви оттеглянето си от актьорството и стана все по-активна политически. Нейната откровена подкрепа за правата на животните прерасна в провокативни коментари за етническите малцинства и открита подкрепа за крайнодесния френски Национален фронт, което доведе до поредица от осъждания за расова омраза.

 

