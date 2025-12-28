IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Три са жертвите на силните бури в Швеция

„Йоханес“ премина през северната половина на страната, както и през западните райони на Финландия

28.12.2025 | 14:23 ч.
Броят на загиналите в Швеция достигна трима души, след като силна буря връхлетя Скандинавия в събота и през нощта срещу неделя, оставяйки хиляди домакинства без електрозахранване.

Бурята, наречена „Йоханес“ в Швеция, премина през големи части от северната половина на страната, както и през западните райони на Финландия.

Мъж на около 60 години, работил в горски район край Хофорс, е бил ударен от падащо дърво в събота, съобщи шведската полиция. По-късно той е починал в болница от получените травми. Първите две жертви, са загинали в събота. Мъж на около 50 години е починал в болница, след като е бил ударен от падащо дърво в района на ски курорта Кунгсбергет. По на север регионалната енергийна компания Hemab съобщи, че един от нейните служители е загинал при инцидент по време на работа на терен. Шведската обществена телевизия SVT информира, че и той е бил затиснат от падащо дърво.

Силните пориви на вятъра повалиха дървета, нарушиха трафика и предизвикаха мащабни прекъсвания на електрозахранването в Швеция и Финландия.

Във Финландия към неделя около обяд местно време над 85 000 домакинства все още бяха без ток, след като в пика на бурята броят им надхвърли 180 000. Енергийните компании предупредиха, че възстановяването може да отнеме няколко дни.

Междувременно шведската информационна агенция TT съобщи, че в неделя сутринта най-малко 40 000 домакинства в Швеция все още са били без електричество.

