В Сърбия скачат на ЕС: Искал да отстрани Вучич – мирно или със сила

Режимът в Белград изостря антиевропейската реторика в унисон с решението на президента Александър Вучич да откаже присъствие на годишната среща на върха ЕС–Западни Балкани, предаде БГНЕС.

В публикуваната от официоза „Политика“ статия „Европейският съюз има дяволско поведение спрямо Сърбия“ блокът е обвинен, че иска да свали Вучич от власт. „Анализът“ на депутата от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Небойша Бакарец, едно от „остриетата“ на режима, гласи, че Брюксел със своята подкрепа за протестиращите в Сърбия носи отговорност за забавянето на реформите и хаоса в областта на върховенството на правото.

„За съжаление, след четири години, през които не беше отворен нито един клъстер за присъединяване към ЕС, можем да констатираме, че от другата страна нямаме конструктивен партньор… Сърбия не е пречката. Пречка станаха войната в Украйна и агресивната политика на ЕС по този повод спрямо всеки, който има различно мнение от това на ЕС. Сърбия не е променила своята балансирана политика. Проблемът е в новия антимирен, войнствен наратив на ЕС. В тази игра ЕС, Европейската комисия играе ролята на „доброто ченге“, а отделни държави – ролята на „лошото ченге““, пише Бакарец. Според него „ЕС блокира евроинтеграцията на Сърбия с поредица злонамерени действия, а след това обвинява самата Сърбия за това, което е напълно безсмислено и нечестно“.

На 16 декември Съветът по общи въпроси на ЕС не постигна консенсус за отваряне на клъстер 3 за Сърбия. В тазгодишния доклад за напредъка на страната в процеса на присъединяване ЕС констатира, че властите в Белград продължават да определят членството като стратегическа цел, но реалното темпо на реформите е значително забавено. В документа се казва, че властите подкопават върховенството на закона и демокрацията. ЕС настоява Белград да се въздържа от антиевропейската реторика, да подобри комуникацията с гражданите относно процеса на присъединяване и да нормализира отношенията с Република Косово. Протестите, подчертава Съюзът, са израз на обществено недоволство от корупцията, липсата на отчетност и прозрачност, както и от прекомерната употреба на сила от страна на полицията и натиска върху гражданското общество. Сърбия продължава да предоставя гражданство на руснаци при ускорена процедура, което представлява потенциален риск за сигурността на континента.

Според Небойша Бакарец нормализацията с Косово е блокирана „от фашистката власт на (изпълняващия длъжността премиер) Албин Курти, която ЕС толерира“. Той обвинява Съюза, че „иска да отстрани Вучич – мирно или със сила“, както и че в бъдеще ще поиска независимост на Войводина и отцепване на Рашка област.

Депутатът от СПП казва още, че „органите на ЕС никога не обсъждат и не пишат доклади за ендемичния нацизъм и усташеството в Хърватия“, използвайки пропагандните похвати на сръбския съюзник – Русия – срещу Украйна. Отправено е и обвинение към хърватския евродепутат Тонино Пицула, докладчик на Европейския парламент за Сърбия, че е участвал във военни престъпления срещу сърбите през 1995 г. Тогава всъщност хърватската армия освободи окупираните родни земи в операция „Буря“ срещу режима на Слободан Милошевич – ментор и учител на самия Вучич, който в края на 90-те заемаше поста министър на информацията.