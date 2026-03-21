Магнезий - за спокойствие и по-малко стрес

Всеки, който се е борил със стрес или безсъние, вероятно е чувал за магнезий. Този минерал участва в стотици процеси в тялото и играе важна роля за нервната система, релаксацията на мускулите и качеството на съня. Научните изследвания показват, че магнезият може да помогне на тялото и ума да се отпуснат и да подготвят организма за по-спокоен нощен сън, особено ако приемът чрез храната не е достатъчен.

Как магнезият влияе на тялото?

Магнезият подпомага регулацията на невротрансмитерите – химикали, които предават сигнали между нервните клетки. Той участва в активирането на парасимпатиковата нервна система, която успокоява тялото, намалява стресовите реакции и помага да се отпуснем вечер. Освен това минералът влияе върху производството на хормона мелатонин – ключов за цикъла на сън и бодърстване, според Healthline.

Намаляването на нивата на магнезий може да е свързано с по-голяма тревожност, чести събуждания през нощта и трудности със заспиването. Попълването на дефицита чрез хранителни източници или добавки понякога води до по-добра релаксация и по-спокоен сън.

Храните, богати на магнезий, които може да включите всеки ден

Добавянето на магнезий чрез храната е най-безопасният и естествен начин да стигнете до нужните количества. Някои храни с високо съдържание на магнезий включват:

Зелени листни зеленчуци – спанак, манголд, кейл.

Ядки и семена – бадеми, кашу, тиквени семки.

Пълнозърнести продукти – киноа, кафяв ориз, овес.

Бобови растения – леща, черен боб, нахут.

Риба и млечни продукти – сьомга, кисело мляко.

Тъмен шоколад – освен магнезий, съдържа и антиоксиданти.

Постепенната промяна на ежедневното меню – например добавяне на шепа семена към кисело мляко или салата – може да бъде лесен начин да увеличите приема на магнезий.

Източник: Магнезий за спокойствие – как да се храним за по-малко стрес и по-добър сън