Звезда от НБА почина от свръхдоза

Канадското крилото на Мемфис Гризлис - Брандън Кларк, почина на 29-годишна възраст, обявиха от тима.

Първоначално не бе съобщена причината за смъртта, но по-късно TMZ предаде, че е от предозиране с наркотици. Полицията е открила принадлежности за употреба в дома, където беше открито тялото на играча на Мемфис Гризлис.

През април 2026 г. Кларк бе арестуван в окръг Крос, Арканзас, по обвинения в притежание на забранено вещество, както и за превишена скорост. Той бе освободен под гаранция на следващия ден.

„Дълбоко сме шокирани от трагичната кончина на Брандън Кларк.

Той беше толкова обичан от всички нас. Брандън винаги пръв помагаше на приятелите и семейството си. Сърцата ни са разбити, когато си мислим за майка му, Уитни, цялото му семейство, приятели и съотборници. Всички обичаха Брендън. Не можем да опишем с думи колко много ще ни липсва“, се казва в изявление на агенцията на играча - Priority Sports.

През цялата си кариера в НБА Кларк игра за Мемфис Гризлис. Поради серия от контузии този сезон се появи само в два мача, предаде БТА.

206-сантиметровият нападател се присъедини към Мемфис, след като беше избран под номер 21 от Оклахома Сити Тъндър в драфта на НБА през 2019 г. и беше разменен с Гризлис.

През 2019 г. той беше обявен за MVP на Лятната лига и MVP на финалите същата година, съобщава NBC4.